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Almanya'da nehirde boğulan baba ve oğlunun cenazesi Konya'da toprağa verildi

15.09.2022 12:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Almanya'da nehirde boğulan baba ve oğlunun cenazesi Konya'da toprağa verildi

Almanya'nın Duisburg kentinde nehirde boğulan baba ve oğlunun cenazesi Konya'da defnedildi.

Almanya'daki işlemlerin tamamlanmasının ardından hava yolu ile Ankara'ya getirilen 64 yaşındaki Beşir Akdemir ile 9 yaşındaki oğlu Emir Akdemir'in cenazeleri yakınları tarafından kara yoluyla Kulu'ya ulaştırıldı.

Kırkpınar Mahallesi Mezarlığı'nda kılınan cenaze namazının ardından baba ve oğlunun cenazesi, aile mezarlığında toprağa verildi.

Cenaze törenine katılan aile yakınları gözyaşlarını tutamadı.

Beşir akdemir, 7 Eylül'de Ren Nehri'ne düşen oğlu Emir Akdemir'i kurtarmak için nehre girmiş, baba ve oğul, akıntıya kapılarak kaybolmuşlardı.

Polis, itfaiye ve dalgıçlardan oluşan 60 kişilik ekip iki gün süren arama çalışmalarının ardından 9 Eylül'de baba ve oğlun cansız bedenlerini kayboldukları bölgeden 25 kilometre uzakta Wessel şehri yakınlarında bulmuştu.

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