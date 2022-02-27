Almanya'da yaşayan Türk hasta tedavi için ambulans uçakla Türkiye'ye getirildi

Almanya'da yaşayan bir Türk vatandaşı, tedavi için ambulans uçak ile Malatya'ya nakledildi.
Almanya'nın Stuttgart şehrinde yaşayan ve beyninde tümör tespit edilen Celalettin Polat (56), Sağlık Bakanlığı tarafından gönderilen ambulans uçakla Malatya Havaalanı'na getirildi.
Burada ambulansa alınan Polat, tedavisinin devam edeceği İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezine götürüldü.
Acil servisten girişi yapılan ve tomografisi çekilen Polat, tıp merkezi bünyesindeki Onkoloji Hastanesi yoğun bakım servisine alındı.
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