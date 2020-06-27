Almeria'da teknik direktör Guti görevden alındı

Suudi Arabistanlı Turki El-Şeyh'in sahibi olduğu Almeria kulübünden yapılan yazılı açıklamada, normal şartlarda sezon sonunda sona erecek Guti'nin sözleşmesinin, taraflar arasında varılan anlaşmanın ardından feshedildiği bildirildi.
Beşiktaş'ta bir dönem (2018-2019 sezonu) yardımcı antrenör olarak çalışan Guti, kariyerine teknik direktör olarak devam etme kararı almış; 5 Kasım 2019'da Almeria ile anlaşmıştı.
Almeria'da 21 lig ve 1 kupa maçına çıkan Guti; 9 galibiyet, 8 mağlubiyet ve 5 beraberlik aldı. 2. ligde sezonun bitimine 7 hafta kala 56 puanı bulunan Almeria, Cadiz (62) ve Zaragoza'nın (61) ardından 3. sırada bulunuyor.
(AA)
Sergen Yalçın: Oynamıyorsan ne yapayım yeteneği
Rıdvan Yılmaz: Burak Ağabey sağ olsun
G.Saray'da flaş gelişme! Yollar ayrıldı...
F.Bahçeli yıldız ülkesine döndü!
Ryan Babel yeniden Florya'da
F.Bahçeli Tolgay Arslan'dan FIFA sözleri
Dev kulüp peşinde...
Ahmet Ağaoğlu'ndan flaş açıklamalar!
Fenerbahçe - Yeni Malatyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
TFF'den talimat değişikliği
Ağaoğlu ile Çavuşoğlu PFDK'ye sevk edildi
Max Kruse'den flaş paylaşım! Transfer....
Okuyucu Yorumları 0 yorum