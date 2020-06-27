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Almeria'da teknik direktör Guti görevden alındı

İSPANYA HABERLERİ  | 27.06.2020 10:39 | Son Güncelleme

İspanya 2. Futbol Ligi (La Liga SmartBank) kulüplerinden Union Deportiva Almeria, "Guti" lakaplı teknik direktör Jose Maria Gutierrez Hernandez'in sözleşmesinin feshedildiğini açıkladı.

Almeria'da teknik direktör Guti görevden alındı

Suudi Arabistanlı Turki El-Şeyh'in sahibi olduğu Almeria kulübünden yapılan yazılı açıklamada, normal şartlarda sezon sonunda sona erecek Guti'nin sözleşmesinin, taraflar arasında varılan anlaşmanın ardından feshedildiği bildirildi.

  1. lige çıkma mücadelesi veren Almeria, 25 Haziran'da sahasında Alcorcon'a karşı oynadığı maçı 1-0 kaybetmişti. Almeria'da Guti'nin yerine Portekizli Fernando Santos getirilirken kulübün Sportif Direktörü Mario Silva'nın da teknik heyetin başında olacağı kaydedildi.

Beşiktaş'ta bir dönem (2018-2019 sezonu) yardımcı antrenör olarak çalışan Guti, kariyerine teknik direktör olarak devam etme kararı almış; 5 Kasım 2019'da Almeria ile anlaşmıştı.

Almeria'da 21 lig ve 1 kupa maçına çıkan Guti; 9 galibiyet, 8 mağlubiyet ve 5 beraberlik aldı. 2. ligde sezonun bitimine 7 hafta kala 56 puanı bulunan Almeria, Cadiz (62) ve Zaragoza'nın (61) ardından 3. sırada bulunuyor.

(AA)


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