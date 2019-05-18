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Alnında yüz oluşturan adam

Demir Zeybu Demir Zeybu
İLGİNÇ HABERLER  | 18.05.2019 07:34 | Son Güncelleme

Sosyal medyada yayılan bir video ilginç bir denemeyi gözler önüne serdi. Alnını kırıştırarak yüz şekli yapan adam çok sayıda kişi tarafından izlendi.

Elleriyle baskı yaparak alnında kırışıklık yapan adam orada bir yüz şekli oluşturdu. Sosyal medyada yayılan bu ilginç denemenin görüntüsü çok sayıda kişi tarafından izlendi.

Görüntülerde alnını kırıştıran adam, kaşlarını da kaldırıyor. Bu sırada alnında insan yüzünü andıran bir şekil oluşuyor. İşte o ilginç görüntü.

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Anahtar Kelimeler:
yüz sosyal medya Deneme

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