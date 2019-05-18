Alnında yüz oluşturan adam

Elleriyle baskı yaparak alnında kırışıklık yapan adam orada bir yüz şekli oluşturdu. Sosyal medyada yayılan bu ilginç denemenin görüntüsü çok sayıda kişi tarafından izlendi.

Görüntülerde alnını kırıştıran adam, kaşlarını da kaldırıyor. Bu sırada alnında insan yüzünü andıran bir şekil oluşuyor. İşte o ilginç görüntü.

