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Alo 153 ile 16 ilçeye hizmet verilecek

KAYSERİ HABERLERİ  | 05.02.2020 14:03 | Son Güncelleme

Kayseri Büyükşehir Belediyesi 16 ilçeye hizmet vereceği ortak çağrı merkezi programı için bir toplantı gerçekleştirdi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi 16 ilçeye hizmet vereceği ortak çağrı merkezi programı için bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantıya katılan Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Serdar Öztürk, tüm belediyelerin iletişim merkezlerinin birbirleriyle iletişim içinde olmasının akıllı şehirciliğin bir parçası olduğunu söyledi.
Kayseri Büyükşehir Belediyesi Halkla İlişkiler Müdürlüğü’ne bağlı olan Alo 153 İletişim Merkezi ve Bilgi İşlem Daire Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen toplantı Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu’nda yapıldı. Toplantıda, Alo 153 İletişim Merkezi ile vatandaşlara daha iyi hizmet verilebilmesi ve 16 ilçenin talep, istek ve şikayetlerinin alınarak kısa zamanda çözüm bulunması amacıyla hazırlanan program ilçe belediyelerinin iletişim birimlerine tanıtıldı.
Toplantıya katılan Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Serdar Öztürk tüm belediyelerin iletişim merkezlerinin bu programla birleştiğini belirtti. Hazırlanan programla, taleplerin ilgili belediyeye kolayca iletilmesi ve çözümünün sağlanmasının mümkün olacağını ifade eden Öztürk, “Bu durum çağrı merkezlerinin daha güçlü ve daha işlevsel hale gelmesini sağlayacak” dedi. Genel Sekreter Yardımcısı Öztürk, İlçe belediyelerinin birbirleriyle iletişim halinde olmasının Akıllı Şehircilik Projesi’nin bir parçası olduğunu da sözlerine ekledi.
Daha sonra Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından iletişim merkezlerini birleştiren programla ilgili bilgi verildi.

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