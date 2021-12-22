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Alp Navruz'dan Ada Masalı'ndaki rol arkadaşı Ayça Ayşin Turan ile aşk itirafı: Farklı bir boyuta geçtik

22.12.2021 23:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Romantik komedi dizisi Ada Masalı'nda Haziran ve Poyraz karakterlerini canlandıran Ayça Ayşin Turan ile Alp Navruz'un gerçek hayatta da aşk yaşadığı iddia edilmişti. Daha önce aşk iddialarını yalanlayan Alp Navruz bu defa ise ilginç bir itirafta bulundu. Ünlü oyuncu "Şimdi farklı boyutta denemeye başladık, devam ediyoruz. Şu an gayet güzel gidiyor, mutluyuz" ifadeleriyle aşkı doğruladı.

Alp Navruz'dan Ada Masalı'ndaki rol arkadaşı Ayça Ayşin Turan ile aşk itirafı: Farklı bir boyuta geçtik

Star TV'de ekrana gelen Ada Masalı dizisi geçtiğimiz günlerde final yaparak hayranlarına veda etti. Dizide büyük aşk yaşayan Haziran ve Poyraz'ı canlandıran ünlü oyuncular Ayça Ayşin Turan ile Alp Navruz'un ise gerçek hayatta da sevgili oldukları iddia edilmişti.

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Geçtiğimiz günlerde Nişantaşı'nda görüntülenen Alp Navruz, "Ayça ile güzel bir arkadaşlığımız var, aramızda duygusal bir şey yok" diye konuşmuştu.

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"FARKLI BİR BOYUTA GEÇTİK"

Geçtiğimiz akşam Etiler'de görüntülenen Alp Navruz, Ayça Ayşin Turan'la aşk yaşadığını söyledi. Magazin muhabirlerinin sorularını yanıtlayan Navruz "Gerçekten o kadar çok şey yazılıyor ki.. Yapılan haberleri Ayça ile beraber şaşırarak okuyoruz. Şöyle söyleyeyim; güzel bir arkadaşlık kurduk, güzel bir partnerlik yaptık. Şimdi farklı boyutta denemeye başladık, devam ediyoruz. Şu an gayet güzel gidiyor, mutluyuz." ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Alp Navruz Ayça Ayşin Turan Ada Masalı dizisi
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