Alp Navruz'dan Ada Masalı'ndaki rol arkadaşı Ayça Ayşin Turan ile aşk itirafı: Farklı bir boyuta geçtik

Star TV'de ekrana gelen Ada Masalı dizisi geçtiğimiz günlerde final yaparak hayranlarına veda etti. Dizide büyük aşk yaşayan Haziran ve Poyraz'ı canlandıran ünlü oyuncular Ayça Ayşin Turan ile Alp Navruz'un ise gerçek hayatta da sevgili oldukları iddia edilmişti.

Geçtiğimiz günlerde Nişantaşı'nda görüntülenen Alp Navruz, "Ayça ile güzel bir arkadaşlığımız var, aramızda duygusal bir şey yok" diye konuşmuştu.

"FARKLI BİR BOYUTA GEÇTİK"

Geçtiğimiz akşam Etiler'de görüntülenen Alp Navruz, Ayça Ayşin Turan'la aşk yaşadığını söyledi. Magazin muhabirlerinin sorularını yanıtlayan Navruz "Gerçekten o kadar çok şey yazılıyor ki.. Yapılan haberleri Ayça ile beraber şaşırarak okuyoruz. Şöyle söyleyeyim; güzel bir arkadaşlık kurduk, güzel bir partnerlik yaptık. Şimdi farklı boyutta denemeye başladık, devam ediyoruz. Şu an gayet güzel gidiyor, mutluyuz." ifadelerini kullandı.



