Alp Navruz ve Ayça Ayşin Turan'ın romantik pozu

Ada Masalı dizisinde başrolleri paylaşan Alp Navruz ile Ayşa Ayşin Turan'ın set aşkı gerçek oldu. Bir süredir aşk yaşayan Alp Navruz ile Ayşa Ayşin Turan ilişkisi hız kesmeden devam ediyor.

Alp Navruz, sosyal medya hesabının hikaye bölümünden sevgilisi Ayça Ayşin Turan'la çekildiği kareyi takipçileri ile paylaştı.

Anketlerde ‘yılın en romantik çifti’ seçilen Navruz, sevgilisiyle çekildiği romantik karesini "Sevgi dolu" başlığıyla yayınladı. Navruz'un paylaşımı takipçilerinden büyük ilgi gördü.

