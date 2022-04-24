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Alp Navruz ve Ayça Ayşin Turan'ın romantik pozu

24.04.2022 15:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Anketlerde ‘yılın en romantik çifti’ seçilen Ada Masalı dizisi oyuncuları Ayça Ayşin Turan ve Alp Navruz’dan bir paylaşım geldi. İkilinin paylaşımı hayranları tarafından beğeni topladı.

Alp Navruz ve Ayça Ayşin Turan'ın romantik pozu

Ada Masalı dizisinde başrolleri paylaşan Alp Navruz ile Ayşa Ayşin Turan'ın set aşkı gerçek oldu. Bir süredir aşk yaşayan Alp Navruz ile Ayşa Ayşin Turan ilişkisi hız kesmeden devam ediyor.

Alp Navruz, sosyal medya hesabının hikaye bölümünden sevgilisi Ayça Ayşin Turan'la çekildiği kareyi takipçileri ile paylaştı.

Ekran Alıntısı

Anketlerde ‘yılın en romantik çifti’ seçilen Navruz, sevgilisiyle çekildiği romantik karesini "Sevgi dolu" başlığıyla yayınladı. Navruz'un paylaşımı takipçilerinden büyük ilgi gördü.

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Alp Navruz Ayça Ayşin Turan
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