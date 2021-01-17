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Alparslan-1 ve 2 barajlarındaki su yüksek seviyelerde seyrediyor

17.01.2021 09:08 | Son Güncelleme:
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Türkiye genelinde yaşanan kuraklık nedeniyle birçok baraj susuzluk alarmı verirken, Muş’taki Alparslan-1 ve 2 barajları yüzde 88 ve 65 seviyelerinde seyrediyor.Alparslan-2 Barajında incelemelerde bulunan Devlet Su İşleri (DSİ) 172.

Türkiye genelinde yaşanan kuraklık nedeniyle birçok baraj susuzluk alarmı verirken, Muş’taki Alparslan-1 ve 2 barajları yüzde 88 ve 65 seviyelerinde seyrediyor.
Alparslan-2 Barajında incelemelerde bulunan Devlet Su İşleri (DSİ) 172. Muş Şube Müdürü Servet Fırat, kentin su sorunu yaşamayacağını ifade etti. Yıl içerisinde yaşanan kuraklığa rağmen Alparslan-1 ve Alparslan-2 barajlarında su seviyelerinin gayet iyi durumda olduğunu kaydeden Fırat, yaz mevsiminin ağustos ayında Alparslan-1 Barajında yapılan onarım çalışmalarından dolayı suyun kullanılmadığını ve bu sebeple Alparslan-1 Barajında şu anda yüzde 65 seviyesinde su bulunduğunu kaydetti. Alparslan-2 Barajında ise yüzde 88 civarında su olduğunu dile getiren Fırat, kuraklığa rağmen bu sene barajlarda herhangi bir su sıkıntısı yaşanmayacağını kaydetti. Fırat, “Ülkemizde yaşanan kuraklık sebebiyle çoğu ilimizde kuraklık yaşanmıştır. İlimizde herhangi bir su sıkıntısı yaşanmamıştır. Zaten yağış sezonu da bugünlerde kendisini hissettirmektedir. Bundan dolayı su sıkıntısı yaşanmayacak” dedi.

“İki barajımızda yıllık yaklaşık 1.3 milyar kilovatsaat enerji üretilmektedir”
Barajlardaki su seviyesinin yeterli miktarda olmasından dolayı enerji üretiminde de herhangi bir düşüş yaşanmayacağını aktaran Fırat, “Enerji üretimimiz yüksek bir şekilde devam edecektir. Bu iki barajımızda yıllık yaklaşık 1.3 milyar kilovatsaat enerji üretilmektedir. Alparslan-2 Barajımızda 8 Kasım 2020 itibariyle enerji üretimine başlanmış olup, şu anda da enerji üretimi devam etmektedir. Alparslan-1 Barajı da kendi işletme programı dahilinde enerji üretimini sürdürmektedir” diye konuştu.

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