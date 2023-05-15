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Alparslan Büyük Selçuklu bu akşam var mı, yok mu? Alparslan Büyük Selçuklu dizisi yeni bölüm ne zaman? 15 Mayıs 2023 TRT1 yayın akışı

15.05.2023 13:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Alparslan Büyük Selçuklu dizisi yeni bölümünün bu akşam TRT1'de yayınlanıp yayınlanmayacağı nefes kesen final sahnesi nedeniyle merak konusu oldu. Barış Arduç, Kayra Zabcı, Fahriye Evcen, Rabia Soytürk, Cansu Tuman ve Barış Bağcı gibi isimleri oyuncu kadrosunda yer aldığı dizinin yeni bölüm tarihi arama motorlarında sorgulanıyor. Peki, Alparslan Büyük Selçuklu bu akşam var mı, yok mu? Alparslan Büyük Selçuklu dizisi yeni bölüm ne zaman? İşte 15 Mayıs 2023 Pazartesi günü TRT1 yayın akışı...

Alparslan Büyük Selçuklu bu akşam var mı, yok mu? Alparslan Büyük Selçuklu dizisi yeni bölüm ne zaman? 15 Mayıs 2023 TRT1 yayın akışı

Alparslan Büyük Selçuklu dizisi ile ilgili araştırmalar 15 Mayıs 2023 Pazartesi günü hız kazandı. İzleyicisi, yönetmenliğini Sedat İnci'nin üstlendiği senaryosunu Emre Konuk'un kaleme aldığı Alparslan Büyük Selçuklu dizisinin yeni bölümünü iple çekiyor. İşte Alparslan Büyük Selçuklu dizisinin yeni bölüm tarihi ve 15 Mayıs 2023 Pazartesi günü TRT1 yayın akışı...

ALPARSLAN BÜYÜK SELÇUKLU BU AKŞAM VAR MI?

Alparslan Büyük Selçuklu dizisinin yeni bölümü bugün (15 Mayıs 2023 Pazartesi) ekrana gelmeyecek. Dizinin tekrarı yayınlanacak.

ALPARSLAN BÜYÜK SELÇUKLU YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Alparslan Büyük Selçuklu dizisi yeni bölümü 22 Mayıs Pazartesi akşamı saat 20.00'de ekrana gelecek.

TRT 1 YAYIN AKIŞI (15 MAYIS 2023 PAZARTESİ)

06:10 Adını Sen Koy
08:45 Bu Toprağın Sesi
10:30 Alişan ile Hayata Gülümse
13:15 Kalk Gidelim
16:20 Seksenler
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Alparslan: Büyük Selçuklu
00:15 Al Sancak
02:55 Kalk Gidelim
04:25 Seksenler

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