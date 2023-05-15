Alparslan Büyük Selçuklu bu akşam var mı, yok mu? Alparslan Büyük Selçuklu dizisi yeni bölüm ne zaman? 15 Mayıs 2023 TRT1 yayın akışı

Alparslan Büyük Selçuklu dizisi ile ilgili araştırmalar 15 Mayıs 2023 Pazartesi günü hız kazandı. İzleyicisi, yönetmenliğini Sedat İnci'nin üstlendiği senaryosunu Emre Konuk'un kaleme aldığı Alparslan Büyük Selçuklu dizisinin yeni bölümünü iple çekiyor. İşte Alparslan Büyük Selçuklu dizisinin yeni bölüm tarihi ve 15 Mayıs 2023 Pazartesi günü TRT1 yayın akışı...

ALPARSLAN BÜYÜK SELÇUKLU BU AKŞAM VAR MI?

Alparslan Büyük Selçuklu dizisinin yeni bölümü bugün (15 Mayıs 2023 Pazartesi) ekrana gelmeyecek. Dizinin tekrarı yayınlanacak.

ALPARSLAN BÜYÜK SELÇUKLU YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Alparslan Büyük Selçuklu dizisi yeni bölümü 22 Mayıs Pazartesi akşamı saat 20.00'de ekrana gelecek.

TRT 1 YAYIN AKIŞI (15 MAYIS 2023 PAZARTESİ)

06:10 Adını Sen Koy

08:45 Bu Toprağın Sesi

10:30 Alişan ile Hayata Gülümse

13:15 Kalk Gidelim

16:20 Seksenler

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Alparslan: Büyük Selçuklu

00:15 Al Sancak

02:55 Kalk Gidelim

04:25 Seksenler

