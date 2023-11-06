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ALPARSLAN BÜYÜK SELÇUKLU FİNAL BÖLÜMÜ İZLE! TRT 1 Alparslan Büyük Selçuklu dizisi 61. bölümde neler olacak? Son bölüm özeti

06.11.2023 19:10 | Son Güncelleme:
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Alparslan Büyük Selçuklu dizisi final bölümünü izlemek isteyen seyirciler izleme ekranını sorguluyor. Oyuncu kadrosunda Barış Arduç, Kayra Zabcı ve Barış Bağcı gibi isimlerin yer aldığı Alparslan Büyük Selçuklu dizisinin yeni bölümü bu akşam TRT 1 ekranlarında yayınlanacak. Diziyi seyretmek isteyenler Alparslan Büyük Selçuklu'nun yeni bölümüne ilişkin sorgulamalarına hız kazandırdı. Peki, Alparslan Büyük Selçuklu dizisi 61. bölümde neler olacak? İşte son bölüm özeti...

Alparslan Büyük Selçuklu yeni bölümü izleme ekranına ilişkin aramalar yoğunluk kazandı. Ekranların sevilen dizisi Alparslan Büyük Selçuklu, her pazartesi akşamı TRT 1'de yayınlanıyor. Kanalın 6 Kasım Pazartesi gününe ait yayın akışına göre Alparslan Büyük Selçuklu'nun final bölümü ekranlara gelecek. İşte Alparslan Büyük Selçuklu final konusu...

ALPARSLAN BÜYÜK SELÇUKLU FİNALİ NE ZAMAN?

Alparslan Büyük Selçuklu her pazartesi akşamı TRT 1'de ekranlara geliyor. Alparslan Büyük Selçuklu dizisinin yeni bölümü olan final bölümü bu akşam saat 20:00'de izleyicisiyle buluşacak.

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ALPARSLAN BÜYÜK SELÇUKLU SON BÖLÜM ÖZETİ

Dönence dizisinin 60. bölümünde;

Sultan Alparslan ve Selçuklu Devleti Ani’yi fethederek Anadolu yolundaki en büyük engeli kaldırmış ve Anadolu üzerindeki faaliyetlerini daha da arttırmıştır. Bizans’ın kale ve şehirlerini teker teker alan Alparslan, yürüyüşünü sürdürürken Mısır vezirinden gelen davet ile İslam birliğini sağlamak ve adaleti tesis etmek üzere Mısır seferi için yola koyulmuştur. Mısır’a giderken yoldaki kalelerden biat almak isteyen Alparslan, yalnızca Mahmud Mirdas’tan biat alamaz. Yıllardır tabiiyetinde bulunan Mahmud’un bu yaptığını anlamlandıramayan Alparslan, kaleyi kuşatmaya alır. Alparslan, Mahmud Mirdas’ı ikna edebilecek mi, yoksa kanlı bir fetih mi gerçekleştirecek? Mahmud’un yanında bulunan annesi Seyyide ise Mahmud Mirdas’ı biat vermesi konusunda uyarmakta, bu işin sonunun Mahmud adına iyi olmayacağını söylemektedir. Bizans tarafında ise Kayzer Dukas ölmüş, Evdokya hem kendine eş hem Bizans’a kayzer olması için Diyojen’i seçmişti. Hapiste ölümü bekleyen Diyojen, Evdokya’nın bu kararıyla hedefleri doğrultusunda yeniden harekete geçer. Diyojen’in en büyük gayesi Alparslan’ı ve Türkleri Anadolu’da barındırmamak, onları geldikleri topraklara geri püskürtmek. Diyojen hedeflerini gerçekleştirebilip hem tahtını sağlama almaya hem Türkleri geldikleri yere göndermeye çalışacak. Diyojen bu konuda başarılı olabilecek mi? Alparslan, Mısır seferine devam ederken Diyojen’in ordusuyla Selçuklu mülküne doğru yola çıktığını öğrenir. Bir karar verecektir. Ya Mısır ya Anadolu! Alparslan istişareler neticesinde Diyojen’in karşısına çıkmaya karar verir. Diyojen’in önünü Malazgirt’te kesecektir.

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ALPARSLAN BÜYÜK SELÇUKLU YENİ BÖLÜM KONUSU

**Dönence dizisinin 61. bölümünde

Anadolu’nun kapılarını Türklere açan Alparslan’ın kutlu yolculuğu…

Selçuklu Sultanı Tuğrul Bey, veliahtını tayin edeceği gün, Bizanslıların Türkmenleri kılıçtan geçirdiği haberini alır. Anadolu’ya sefer emri verir. Sefere giden Selçuklu Meliklerine gizemli suikastçılar saldırır. Saldırının izleri Alparslan’ı hiç ummadığı bir yere götürür. Alparslan suikastçıların peşindeyken, Bizans zulmünden kaçan Türkmen kızı Akça’nın hayatını kurtarır. Bu, Alparslan ve Akça arasındaki destansı aşkın ilk kıvılcımı olur. Ancak Alparslan, Akça’nın güzelliğinin ardında sakladığı sırlardan habersizdir.

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Bizans İmparatoru, Türkmenlerle olan sorunların çözülmesi için General Dukas ve Yüzbaşı Romen Diyojen’i Ani’ye gönderir. Ancak Ani Tekfuru Kekavmenos’un oğlu Yannis’in yaptığı hata, Sultan Tuğrul’un savaş kararı almasına yol açar. Çocukken gördüğü düşlerde kendisine kutlu fetihler müjdelenen Alparslan, Selçuklu ordusuyla birlikte Pasinler’de Bizans’la karşı karşıya gelir. Pasinler, Alparslan’a Anadolu’nun kapılarını Türklere açmak için çıktığı kutlu yolda ilk adım olacaktır.

ALPARSLAN BÜYÜK SELÇUKLU 61. BÖLÜM (FİNAL) İZLE!

Alparslan Büyük Selçuklu dizisinin 61. bölümü TRT 1 ekranlarının yanı sıra TRT 1 'nin resmi internet sayfası üzerinden de izlenebilir.

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