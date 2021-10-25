Alparslan Büyük Selçuklu ne zaman başlıyor? Yayın tarihi açıklandı! İşte Alparslan Büyük Selçuklu dizisi 1. bölüm fragmanı

Selçuklu ve Türk tarihinin eşsiz hükümdarı Sultan Alparslan’ın hikayesinin anlatılacağı Alparslan Büyük Selçuklu dizisinin yeni fragmanı ekrana geldi. Barış Arduç, Fahriye Evcen, Yurdaer Okur ve Mehmet Özgür’ün yer aldığı dizi 8 Kasım Pazartesi akşamı TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşacak.
Geçtiğimiz sezon ''Melikşah'' dönemini konu edinen Uyanış Büyük Selçuklu dizisi, yeni sezonda hikayeyi geçmişe doğru sarıyor.
Evcen, dizide kimsesiz Akça Hatun karakterine hayat verirken, Sultan Alp Arslan'ı da Barış Arduç canlandıracak.
Uyanış Büyük Selçuklu dizisinin devamı olan Alparslan Büyük Selçuklu dizisi, 'Malazgirt Fatihi' olarak adlandırılan Selçuklu Devleti'nin ikinci lideri Alparslan'ın hayatını konu ediniyor.
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