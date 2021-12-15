Alparslan Büyük Selçuklu'nun Karaca Hatun'u Rabia Soytürk'ün cesur pozuna beğeni yağdı!

Başrollerini Haluk Bilginer ve Cansu Dere'nin paylaştığı Şahsiyet dizisiyle oyunculuğa adım atan ünlü oyuncu Rabia Soytürk, yalnızca kabiliyetiyle değil, güzelliğiyle de adından söz ettiriyor. Şimdilerde TRT 1'in iddialı dizisi Alparslan Büyük Selçuklu'da 'Karaca Hatun' karakterine hayat veren genç oyuncu, Instagram hesabından paylaştığı cesur pozuyla beğeni topladı.

1996 yılında İstanbul’da dünyaya gelen Rabia Soytürk, küçük yaşlardan itibaren tiyatroya ilgi duymaya başladı.

Soytürk, üniversitede Mimarlık bölümünü kazanmasına rağmen okulunu dondurarak oyunculuğa yöneldi.

Sadri Alışık Kültür Merkezi'nde Oyunculuk eğitimi alan genç yıldız, Cansu Dere, Haluk Bilginer, Metin Akdülger, İbrahim Selim, Şebnem Bozoklu gibi güçlü isimlerin yer aldığı Şahsiyet dizisiyle ekran macerasına başladı.

2019 yılında Nehir Erdoğan ve Kutsi'nin başrolleri paylaştığı 'Benim Adım Melek' dizisinde 'Defne' karakterine hayat verdi.

Sosyal medyayı epey aktif kullanan Rabia Soytürk'ün Instagram'da 1570 binden fazla takipçisi bulunuyor.



