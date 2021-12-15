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Alparslan Büyük Selçuklu'nun Karaca Hatun'u Rabia Soytürk'ün cesur pozuna beğeni yağdı!

15.12.2021 09:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Başrollerini Fahriye Evcen ve Barış Arduç'un paylaştığı Alparslan Büyük Selçuklu dizisi, ilk bölümünden itibaren seyirciyi ekrana kilitlemeyi başardı. Güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çeken dizide Karaca Hatun karakterine hayat veren güzel oyuncu Rabia Soytürk, Instagram hesabından paylaştığı iddialı pozuyla takipçilerinden tam puan aldı.

Alparslan Büyük Selçuklu'nun Karaca Hatun'u Rabia Soytürk'ün cesur pozuna beğeni yağdı!

Başrollerini Haluk Bilginer ve Cansu Dere'nin paylaştığı Şahsiyet dizisiyle oyunculuğa adım atan ünlü oyuncu Rabia Soytürk, yalnızca kabiliyetiyle değil, güzelliğiyle de adından söz ettiriyor. Şimdilerde TRT 1'in iddialı dizisi Alparslan Büyük Selçuklu'da 'Karaca Hatun' karakterine hayat veren genç oyuncu, Instagram hesabından paylaştığı cesur pozuyla beğeni topladı.

Alparslan Büyük Selçuklu'nun Karaca Hatun'u Rabia Soytürk'ten cesur paylaşım!

1996 yılında İstanbul’da dünyaya gelen Rabia Soytürk, küçük yaşlardan itibaren tiyatroya ilgi duymaya başladı.

Alparslan Büyük Selçuklu'nun Karaca Hatun'u Rabia Soytürk'ün cesur pozuna beğeni yağdı!

Soytürk, üniversitede Mimarlık bölümünü kazanmasına rağmen okulunu dondurarak oyunculuğa yöneldi.

Alparslan Büyük Selçuklu'nun Karaca Hatun'u Rabia Soytürk'ün cesur pozuna beğeni yağdı!

Sadri Alışık Kültür Merkezi'nde Oyunculuk eğitimi alan genç yıldız, Cansu Dere, Haluk Bilginer, Metin Akdülger, İbrahim Selim, Şebnem Bozoklu gibi güçlü isimlerin yer aldığı Şahsiyet dizisiyle ekran macerasına başladı.

Alparslan Büyük Selçuklu'nun Karaca Hatun'u Rabia Soytürk'ün cesur pozuna beğeni yağdı!

2019 yılında Nehir Erdoğan ve Kutsi'nin başrolleri paylaştığı 'Benim Adım Melek' dizisinde 'Defne' karakterine hayat verdi.

Alparslan Büyük Selçuklu'nun Karaca Hatun'u Rabia Soytürk'ün cesur pozuna beğeni yağdı!

Sosyal medyayı epey aktif kullanan Rabia Soytürk'ün Instagram'da 1570 binden fazla takipçisi bulunuyor.

Alparslan Büyük Selçuklu'nun Karaca Hatun'u Rabia Soytürk'ün cesur pozuna beğeni yağdı!

Alparslan Büyük Selçuklu'nun Karaca Hatun'u Rabia Soytürk'ün cesur pozuna beğeni yağdı!

Alparslan Büyük Selçuklu'nun Karaca Hatun'u Rabia Soytürk'ün cesur pozuna beğeni yağdı!

Alparslan Büyük Selçuklu'nun Karaca Hatun'u Rabia Soytürk'ün cesur pozuna beğeni yağdı!

Alparslan Büyük Selçuklu'nun Karaca Hatun'u Rabia Soytürk'ün cesur pozuna beğeni yağdı!


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Anahtar Kelimeler:
TRT 1 Şahsiyet dizisi
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