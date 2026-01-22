MAGAZİN

Melis Sezen Bali sahilinde döne döne dans etti! O anlar viral oldu

Öznur Yaslı İkier

Son olarak Deha dizisinde hayat verdiği 'İmre' karakteriyle ekranlarda boy gösteren ünlü oyuncu Melis Sezen şimdilerde sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekiyor. Her adımı adeta olay olan ünlü isim Bali sahilindeki dansıyla sosyal medyada viral oldu.

Kanal D ekranlarında yayınlanan 'Sadakatsiz' dizisinde hayat verdiği 'Derin' karakteriyle hafızalara kazınan oyuncu Melis Sezen son olarak Deha'da yer aldı.

Başarılı oyunculuğu ve sempatik halleriyle dikkat çekmeyi başaran Sezen sosyal medya paylaşımlarıyla da çok konuşuluyor.

Yer mekân fark etmeksizin her yerde dans hünerlerini sergileyen ve bunu takipçileriyle paylaşan ünlü oyuncu, yeni bir paylaşımda bulundu.

Tatil yapmak için Bali'ye giden Melis Sezen, sahilde dans etti. O anları kayda alan Sezen, dans videosunu da takipçileriyle paylaştı.

Sezen'in bu anları kısa sürede viral oldu. Ünlü isme; 'Sen hep dans et', 'Enerjisi çok güzel', 'Hayatı şu kadın kadar yaşasak yeter' gibi yorumlar yapıldı.

Melis Sezen
