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Alparslan Kuytul'un savcı ve hakimleri "hedef gösterme" davası görülmeye başlandı

13.09.2022 14:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Alparslan Kuytul'un savcı ve hakimleri "hedef gösterme" davası görülmeye başlandı

Adana'da, Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfının kurucusu ve eski yöneticisi Alparslan Kuytul hakkında 2020'de terörle mücadele kapsamında soruşturma ve yargılamalarda görev alan savcı ve 2 hakimi basın yoluyla deşifre edip hedef gösterdiği gerekçesiyle 9 yıla kadar hapis istemiyle açılan davanın ilk duruşması görüldü.

Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya, başka suçlardan tutuklu sanık Alparslan Kuytul bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Sanık avukatları da mahkeme salonunda hazır bulundu.

Hakkındaki iddialar hatırlatılarak savunması alınan sanık Kuytul, hiçbir hakim ve savcıyı sosyal medya paylaşımlarıyla hedef göstermediğini ileri sürdü.

Konuşmalarında suç kastının bulunmadığını iddia eden Kuytul, "İddianamede zincirleme suç olduğu belirtilmiş. Halbuki ben bu konuşmayı bir defa yaptım. Üzerime atılı suçun unsurları oluşmamıştır. Beraatime karar verilmesini talep ederim." ifadelerini kullandı.

Cumhuriyet savcısı ise esas hakkındaki mütalaanın hazırlanması için dosyanın taraflarına gönderilmesi ve eksik hususların giderilmesini talep etti.

Mahkeme heyeti, esas hakkındaki mütalaanın bir sonraki celse sunulması için dosyanın iddia makamına gönderilmesine ve sanığın mevcut halinin devamına karar verip duruşmayı erteledi.

Alparslan Kuytul, Adana'da iş insanı Koray Sarısaçlı'nın kaçırıldığı iddiasına ilişkin soruşturma kapsamında 9 Mayıs'ta tutuklanmıştı. Soruşturma kapsamında Kuytul'dan önce de 7 kişi cezaevine gönderilmişti.

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