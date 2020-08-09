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Alpaslan Baki Ertekin, “2 saat HES Kablo Kayserispor’u Konuştuk”

KAYSERİ HABERLERİ  | 09.08.2020 10:27 | Son Güncelleme

Erciyes Anadolu Holding CEO’su Alpaslan Baki Ertekin, dün gece 2 saat kadar HES Kablo Kayserispor’un durumunu konuştuklarını belirterek, “Kişilere bağlı olmaktan kurtulmanın yolu şirketleşmektir” dedi.Erciyes Anadolu Holding CEO’su Alpaslan Baki Ertekin, twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Dün gece 2 saat Hes Kablo Kayserisporumuzu konuştuk.

Alpaslan Baki Ertekin, “2 saat HES Kablo Kayserispor’u Konuştuk”

Erciyes Anadolu Holding CEO’su Alpaslan Baki Ertekin, dün gece 2 saat kadar HES Kablo Kayserispor’un durumunu konuştuklarını belirterek, “Kişilere bağlı olmaktan kurtulmanın yolu şirketleşmektir” dedi.
Erciyes Anadolu Holding CEO’su Alpaslan Baki Ertekin, twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Dün gece 2 saat Hes Kablo Kayserisporumuzu konuştuk. Borcun bu kadar artmasında vebali olanlar belli, hesabı da sorulacaktır.Berna hn emanetin farkında ama kişilere bağımlı olmaktan kurtulmanın yolu hızlıca şirketleşmektir. Sorumsuz yöneticiler ve dernek statüsü ile sonuç ortada” ifadesinde bulundu.

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Melikgazi
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Melikgazi
İnci Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
Belsin Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Melikgazi
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