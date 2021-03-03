Alpaslan Öztürk kimdir, kaç yaşında ve hangi mevkiide oynuyor? 'Galatasaray’la anlaştı' iddiası

2015'te ise Eskişehirspor'da kiralık oynayan Alparslan Öztürk, 2017'de Elazığspor'a bedelsiz olarak dâhil oldu. 2018'de de Göztepe'nin yolunu tutan Alparslan Öztürk'ün İzmir ekibiyle 30 Haziran 2021'e kadar sözleşmesi devam ediyor.

Sonrasında yeniden Belçika'ya dönen Alparslan Öztürk, Beerschot'ta A takıma çıktı. 2013'te Standard Liege'ye bedelsiz transfer olan Alparslan Öztürk, 2014'te Kasımpaşa'da kiralık olarak top koşturdu.

16 Temmuz 1993'te Belçika'nın liman kentlerinden Antwerpen'de doğan Alpaslan Öztürk, stoper mevkiinde oynuyor. Futbola Belçika kulübü ekiplerinden Berchem'in alt yapısında başlayan Alpaslan Öztürk, bir ara Premier Lig ekiplerinden Birmingham'ın U18-U23 kategorilerinde de forma şansı buldu.

Eskişehirspor ve Elazığspor formalarını da giyen Alparslan Öztürk, son olarak 2018’de Göztepe’ye bedelsiz bir şekilde transfer oldu. Sarı kırmızılıların, yaklaşan yabancı sınırı kontenjanına önlem almak için şimdiden kolları sıvadığı ve Alparslan Öztürk’le anlaşmaya vardığı iddia edildi.

GALATASARAY’DA ALPARSLAN ÖZTÜRK İDDİASI



Yaklaşan yabancı sınırına tedbir almak için kolları sıvayan Galatasaray’ın, Aytaç Kara ve Salih Uçan’ın arksından Alpaslan Öztürk'le de temasa geçtiği iddia edildi.

Süper Lig'de bu sezon şampiyonluk yarışı veren sarı-kırmızılı yönetim, gelecek sezonun transfer çalışmalarına şimdiden başladı.

Yabancı sınırının gelecek sezon 12, bir sonraki sezon ise 10'a düşürülecek olmasından dolayı yerli isimlere yönelen Galatasaray, bir süredir Aytaç Kara ve Salih Uçan’la görüşüyordu.

SÖZLEŞMESİ BİTİYOR



Göztepe'nin stoperi Öztürk'le de temas kurduğu ileri sürülen sarı-kırmızılıların, sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan oyuncuyla anlaşmaya vardığı ifade edildi.

Mevcut kadroda Ozornwafor ve Donk hâricinde yedek stoperi olmayan Cim-Bom, böylece önemli bir rotasyon takviyesi gerçekleştirecek

Bu sezon 12 maçta forma şansı bulan Alpaslan Öztürk, takımın 1 golle katkı verdi.

YENİ YABANCI KURALI



Süper Lig kulüpleri, 2021-2022 sezonunda en fazla 12 yabancı uyruklu futbolcuyla sözleşme yapabilecek, 12 futbolcuyla sözleşme yapılması durumunda bu futbolculardan en az biri 01 Ocak 1998 ve sonrasında doğmuş olabilecek ve bu futbolculardan yalnızca 7 tanesi müsabakaya devam eden kadroda aynı anda sahada forma şansı bulabilecek.

