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Alpaslan Öztürk'ten Adama Traore'ye olay benzetme! ''Hayvan...''

10.03.2022 19:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

UEFA Avrupa Ligi'nde Galatasaray, Barcelona deplasmanına çıkıyor. Zorlu maç öncesi sarı-kırmızılıların yeni transferi Alpaslan Öztürk flaş açıklamalarda bulundu. Barcelona'nın yıldız ismi Adama Traore için ilginç bir benzetmede bulunan Alpaslan Öztürk, sosyal medyada gündem oldu...

Alpaslan Öztürk'ten Adama Traore'ye olay benzetme! ''Hayvan...''
Adama Traore

Adama Traore

İSP İspanya
Yaş: 26 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Barcelona
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Galatasaray'ın sezon başında Göztepe'den renklerine kattığı savunmacı Alpaslan Öztürk, Barcelona maçı öncesi Belçika basınına konuştu.

"ÇOCUKLUK HAYALİM GERÇEKLEŞTİ"

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Galatasaray'a transferi konusunda konuşan Alpaslan Öztürk, "18 yaşındayken Türkiye ve Belçika arasında seçim yapmak zorunda kaldım. O zaman Türkiye'nin beni biraz daha fazla istediği hissine kapıldım. Ama bu benim de yüzde yüz Antwerper hissettiğim gerçeğini değiştirmiyor. Galatasaray'a transferim... Çocuk hayalim gerçekleşti. Galatasaray sadece Türkiye'nin en büyük takımlarından biri değil, aynı zamanda Avrupa'nın en iyi kulüplerinden biri olduğunu düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

OLAY BENZETME!

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Alpaslan Öztürk, Barcelona'nın yıldız ismi Traore hakkında ilginç bir benzetmede bulundu. Öztürk, "Barcelona kadar büyük bir takıma karşı oynadığımı düşünmüyorum. Bu hafta antrenmanlarda Barcelona'daki isimleri duydukça düşündüm, çok farklı bir duygu olacak. Kiminle forma değiştireceğim? Henüz fikrim yok. Buna o kadar meraklı değilim. Ama neyi merak ediyorum biliyor musunuz? Adama Traore inanılmaz kaslı ve geniş! Kendimi o hayvan karşısında test etmek istiyorum." dedi.


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Anahtar Kelimeler:
Galatasaray Futbol Kulübü Alpaslan Öztürk
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