Alpaslan Öztürk'ten Adama Traore'ye olay benzetme! ''Hayvan...''

Galatasaray'ın sezon başında Göztepe'den renklerine kattığı savunmacı Alpaslan Öztürk, Barcelona maçı öncesi Belçika basınına konuştu.

"ÇOCUKLUK HAYALİM GERÇEKLEŞTİ"

Galatasaray'a transferi konusunda konuşan Alpaslan Öztürk, "18 yaşındayken Türkiye ve Belçika arasında seçim yapmak zorunda kaldım. O zaman Türkiye'nin beni biraz daha fazla istediği hissine kapıldım. Ama bu benim de yüzde yüz Antwerper hissettiğim gerçeğini değiştirmiyor. Galatasaray'a transferim... Çocuk hayalim gerçekleşti. Galatasaray sadece Türkiye'nin en büyük takımlarından biri değil, aynı zamanda Avrupa'nın en iyi kulüplerinden biri olduğunu düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

OLAY BENZETME!

Alpaslan Öztürk, Barcelona'nın yıldız ismi Traore hakkında ilginç bir benzetmede bulundu. Öztürk, "Barcelona kadar büyük bir takıma karşı oynadığımı düşünmüyorum. Bu hafta antrenmanlarda Barcelona'daki isimleri duydukça düşündüm, çok farklı bir duygu olacak. Kiminle forma değiştireceğim? Henüz fikrim yok. Buna o kadar meraklı değilim. Ama neyi merak ediyorum biliyor musunuz? Adama Traore inanılmaz kaslı ve geniş! Kendimi o hayvan karşısında test etmek istiyorum." dedi.



