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Alpaslan Öztürk'ün o fotoğrafı olay oldu! 'Tesbihi Arda'dan mı almış? Herkes ağa olmuş...'

22.02.2022 08:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray'ın deplasmanda Göztepe'yi 3-2 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından Alpaslan Öztürk'ün o fotoğrafı dikkat çekti. Teknik direktör Domenec Torrent tarafından kadroya alınmayan Alpaslan Öztürk, eski takımı Göztepe ile Galatasaray arasındaki karşılaşmayı tribünden takip etti. Alpaslan'ın sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraf gündem oldu.

Alpaslan Öztürk'ün o fotoğrafı olay oldu! 'Tesbihi Arda'dan mı almış? Herkes ağa olmuş...'

Uzun süren deplasman kabusunu İzmir'de yenen Galatasaray, Gomis'in yıldızlaştığı maçta rakibini 3-2 mağlup etti. VAR hakemi Mete Kalkavan, orta hakem Arda Kardeşler'i tam dört kez VAR'a davet etti. Heyecan fırtınası şeklinde geçen maçtan sonra Alpaslan Öztürk'ün paylaştığı fotoğraf dikkat çekti.

Galatasaray'ın milli oyuncusu Alpaslan Öztürk, Torrent'in gözüne bir türlü giremedi. Torrent, Alpaslan'ı kadroya almıyor. Milli futbolcu Göztepe - Galatasaray maçına kafileyle değil şahsi aracıyla geldi. Alpaslan'ın maç oynanırken paylaştığı tespihli fotoğraf olay oldu.

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'TESBİHİ ARDA TURAN MI ALDI? BU TAKIMDA HERKES AĞA OLMUŞ'

Galatasaray taraftarlarının bir kısmı Alpaslan Öztürk'e destek verirken bir kısmı da fotoğrafı anlamsız buldu. 'Tespihle maç izleyen futbolcu mu olur? Bu tesbihi sana Arda mı verdi? Bizim takımda herkes ağa olmuş' yorumları yapıldı.

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Galatasaray Futbol Kulübü Arda Turan Alpaslan Öztürk
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