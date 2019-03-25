SPOR

Alpay Köse: Galatasaray Kulübü'ne kayyum atanabilir

GALATASARAY HABERLERİ  | 25.03.2019 17:08 | Son Güncelleme

Spor hukukçusu ve avukat Alpay Köse, Galatasaray Kulübünde idari açıdan ibra edilmeyen Mustafa Cengiz başkanlığındaki yönetim kurulunun 1 ay içinde seçim kararı almaması durumunda sarı-kırmızılı kulübe kayyum atanabileceğini söyledi.

Alpay Köse: Galatasaray Kulübü'ne kayyum atanabilir

Başkan Mustafa Cengiz'in seçime gitmeme ve hukuk mücadelesi verme kararıyla ilgili açıklamalarda bulunan Köse, "İbra alamaması neticesinde Galatasaray Kulübünün bir seçim durumuna girmesi beklenir. Seçimle alakalı yönetim kurulunun böyle bir karar alması gerekir. Yönetim kurulu, yapılan oylamada usulsüzlük olduğunu iddia ediyor. Hukuki olarak belli başvuruların yapılacağını söylüyor. Daha önce Adnan Polat zamanında da böyle bir olay yaşanmış ve hukuki durum içine girilmişti. Bu durumda yönetim kurulunun seçim kararı almasını beklememek lazım" diye konuştu.

Alpay Köse

"KAYYUM ATANABİLİR"
Cengiz başkanlığındaki yönetim kurulunun 1 aylık süreç içinde seçim kararı almaması durumunda genel kurul üyelerinin mahkemeye gidebileceğini aktaran Alpay Köse, şu ifadeleri kullandı:

"Genel kurula katılmış üyelerden herhangi biri mahkemeye başvurarak yönetim kurulunun kullanmadığı karar nedeniyle genel kurul yapılmasını talep edebilir. Mahkeme de bunu haklı görürse genel kurul yapılması için bir karar verebilir ve bir kayyum görevlendirebilir. Buna karşı Galatasaray Kulübü Yönetim Kurulu da bir hamlede bulunacaktır. Bu saatten sonra bakılacak konu seçim yapılmasıyla ilgili herhangi bir başvuruda bulunulup bulunulmayacağı."

'Kırmızı periler diyarı'na hayran kalacaksınız!'Kırmızı periler diyarı'na hayran kalacaksınız!
Mustafa Cengiz noktayı koydu! 'Görevimizin başındayız'Mustafa Cengiz noktayı koydu! 'Görevimizin başındayız'
Diagne'den Albayrak'a! 'Bir numarasın'Diagne'den Albayrak'a! 'Bir numarasın'
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
alpay köse Galatasaray

En Çok Okunan Haberler

İşte yerel seçimlere dair tüm detaylar

İşte yerel seçimlere dair tüm detaylar

Bakan Gül'den flaş Mansur Yavaş açıklaması: 1 Nisan'dan sonra

Bakan Gül'den flaş Mansur Yavaş açıklaması: 1 Nisan'dan sonra

G.Saray için bomba iddia! 'Yok olacak'

G.Saray için bomba iddia! 'Yok olacak'

Hocası açıkladı! 'G.Saray'da oynayabilir'

Hocası açıkladı! 'G.Saray'da oynayabilir'

Mustafa Cengiz noktayı koydu! 'Görevimizin başındayız'

Mustafa Cengiz noktayı koydu! 'Görevimizin başındayız'

Ozan Kabak'a dev talip!

Ozan Kabak'a dev talip!

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Mustafa Cengiz'den istifa açıklaması

Mustafa Cengiz'den istifa açıklaması

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

'Ey Fatih Terim! İki tane yarma aldın...'

'Ey Fatih Terim! İki tane yarma aldın...'

Rıdvan Dilmen'den müthiş şampiyonluk iddiası!

Rıdvan Dilmen'den müthiş şampiyonluk iddiası!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Alpay Köse: Galatasaray Kulübü'ne kayyum atanabilir

Galatasaray'ı bekleyen tehlike

Mustafa Cengiz noktayı koydu! 'Görevimizin başındayız'

Mustafa Cengiz noktayı koydu! 'Görevimizin başındayız'

Mbaye Diagne'den Abdurrahim Albayrak'a destek mesajı

Diagne'den Albayrak'a! 'Bir numarasın'

G.Saray için bomba iddia! 'Yok olacak'

G.Saray için bomba iddia! 'Yok olacak'

Felipe Melo’dan Abdurrahim Albayrak paylaşımı

Felipe Melo sosyal medyayı salladı

Galatasaraylı Beknaz Almazbekov'dan fair-play örneği

G.Saray'ın genç yıldızından alkış alan hareket

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.