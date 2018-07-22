Alpay Özalan: 2002'de ülkemizin başında Recep Tayyip Erdoğan olsaydı, Dünya Kupası'nda final oynardık

AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan, futbolculuk yılları ve seçilme süreci ile ilgili konuştu. 2002 yılında Türkiye’nin üçüncü olduğu Dünya Kupası ile ilgili yorum yapan eski milli futbolcu “Biz dünya üçüncüsü olarak çıtayı çok yükselttik. Ama buna rağmen eğer 2002'deki şampiyonada ülkemizin başında Sayın Recep Tayyip Erdoğan olsaydı, biz final oynardık” İfadelerini kullandı. Alpay Özalan'ın bu sözleri sosyal medyada büyük ilgi gördü.
"SAVUNMA VE HÜCUM..."
Futbolculuk dönemindeki ‘agresif’ tavrını Meclis’te de uygulayacağını söyleyen Alpay Özalan “Sporcuyken agresifliğim başarı getiriyordu. Mevkim onu gerektiriyordu. Mecliste ise görevim hem savunma, hem hücum. Parti olarak kolektif biçimde takım oyunu sergileyeceğiz, benim mevkim de belli, savunma ve hücum...” ifadelerini kullandı. (Sabah)
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