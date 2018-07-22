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Alpay Özalan: 2002'de ülkemizin başında Recep Tayyip Erdoğan olsaydı, Dünya Kupası'nda final oynardık

MİLLİ TAKIM HABERLERİ  | 22.07.2018 15:52 | Son Güncelleme

Alpay Özalan'ın Dünya Kupası sözleri sosyal medyayı salladı. Türkiye'nin üçüncü olduğu 2012 Dünya Kupası hakkında konuşan AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan, “Dünya üçüncüsü olarak çıtayı çok yükselttik ama buna rağmen eğer 2002'deki şampiyonada ülkemizin başında Sayın Recep Tayyip Erdoğan olsaydı, final oynardık” dedi.

Alpay Özalan: 2002'de ülkemizin başında Recep Tayyip Erdoğan olsaydı, Dünya Kupası'nda final oynardık

AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan, futbolculuk yılları ve seçilme süreci ile ilgili konuştu. 2002 yılında Türkiye’nin üçüncü olduğu Dünya Kupası ile ilgili yorum yapan eski milli futbolcu “Biz dünya üçüncüsü olarak çıtayı çok yükselttik. Ama buna rağmen eğer 2002'deki şampiyonada ülkemizin başında Sayın Recep Tayyip Erdoğan olsaydı, biz final oynardık” İfadelerini kullandı. Alpay Özalan'ın bu sözleri sosyal medyada büyük ilgi gördü.

"SAVUNMA VE HÜCUM..."
Futbolculuk dönemindeki ‘agresif’ tavrını Meclis’te de uygulayacağını söyleyen Alpay Özalan “Sporcuyken agresifliğim başarı getiriyordu. Mevkim onu gerektiriyordu. Mecliste ise görevim hem savunma, hem hücum. Parti olarak kolektif biçimde takım oyunu sergileyeceğiz, benim mevkim de belli, savunma ve hücum...” ifadelerini kullandı. (Sabah)

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Anahtar Kelimeler:
alpay özalan Recep Tayyip Erdoğan 2002 Dünya Kupası

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Okuyucu Yorumları 17 yorum
Erdoganoş 16 yıldır var.Bu 16 yılda 4 kere dünya kupası oynandı.Netice ne ? Yani 2002 ye kadar yükselttiğimiz çıta bir anda tepe taklak oldu ve yıkıldı.4 kupadır sefilleri oynuyoruz.Sayenizde.Bu işler yalakalıkla olmuyor kuzusu.
2002 Kadrosunda sen olmasan kupa türkiyedeydi. Geçmişi katarak fayda sağlamak anca ahmahlara yakışır.
ilk 11 de mi oynayacaktı
2002 den sonra vardı ne değişti çok merak ediyorum
şuna biri bir bakanlık versin de sussun...
peki neden 16 senedir kac dunya kupasina katilamadik birakin bu isleri
Aman dikkat et dilin nasır tutmasın...
Sıktır yalaka herif paradan başka hiçbir şey düşünmüyorsunuz
Ne yapacaktın forvetmi oynatacaktın ?
gerizekalı
16 yıldır ülkenin başında hiçbir organizasyona katılamıyoruz bunu nasıl açıklayacak ?? nasıl yalayacağını şaşırmış
2002 den beri var niye bi halt olamadiniz o zaman.tayyip mi yaramadi milli takima
Erdoğan varken guruplara bile kalmadık. İroni yapmış şakacı
e tamam da erdoğan döneminde dünya kupalarına bile kalamadık..o nasıl olacak..bu kadar yalaka olmayın ..midemiz bulanıyor artık....
tabi canım forvet eksiğimiz vardı ozamanlar gelip forvet oynardı
Aşağıdaki stoperlerden hangisi kalıbının adamı değildir? A) Jaap Stam B) Nemanca Vidic C) Franz Beckenbauer D) Alpay Özalan E) Alessandro Nesta
alpay halen siyasrtin futbol olmadığını anlamamış sanırım
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