Alpay Özalan milletvekili seçildi mi?

Türkiye, cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimi için sandık başına geldi. Tüm yurtta saat 08.00'de başlayan oy verme işlemi saat 17.00'de sona erdi. Milletvekili adayları arasında eski milli futbolcu Alpay Özalan da vardı. Alpay Özalan AK Parti'den milletvekili adayı gösterilmişti.

Resmi olmayan sonuçlara göre; Eski milli futbolcu Alpay Özalan, AK Parti İzmir milletvekili seçildi.

