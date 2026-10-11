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Rizespor maçının ardından Fenerbahçeli isme olay eleştiri! “Bugün yine çok kötüydü”

Çaykur Rizespor'u deplasmanda 3-0 mağlup eden Fenerbahçe, skora rağmen futbol yorumcularının eleştirilerinden kurtulamadı. Nihat Kahveci, Ahmet Çakar, İlker Yağcıoğlu ve Ömer Üründül, sarı-lacivertlilerin performansını değerlendirirken özellikle Kerem Aktürkoğlu'nun oyununa dikkat çekti.

Rizespor maçının ardından Fenerbahçeli isme olay eleştiri! “Bugün yine çok kötüydü”
Burak Kavuncu
Kerem Aktürkoğlu

Kerem Aktürkoğlu

TR Türkiye
Yaş: 28 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Fenerbahçe, Rizespor karşısında aldığı farklı galibiyetle üç puana uzansa da sahadaki performansı futbol kamuoyunda tartışma konusu oldu. Spor yorumcuları, skorun takımın oyunundaki eksikleri gizlememesi gerektiğini savunurken Kerem Aktürkoğlu'nun performansı ve oyuncu tercihleri üzerinden İsmail Kartal'a eleştiriler yöneltti.

NİHAT KAHVECİ'DEN KEREM AKTÜRKOĞLU'NA SERT SÖZLER

Rizespor maçının ardından Fenerbahçeli isme olay eleştiri! “Bugün yine çok kötüydü” 1

Fenerbahçe'nin Rizespor karşısındaki oyununu değerlendiren Nihat Kahveci, sarı-lacivertlilerin skora rağmen sahada etkili bir performans ortaya koyamadığını söyledi. Özellikle Kerem Aktürkoğlu'nun oyununu eleştiren Kahveci, milli futbolcunun uzun süre sahada kalmasını sorguladı.

Kahveci, Oğuz Aydın'ın oyuna girdikten sonra kısa sürede bir gol ve bir asistlik katkı sağlamasına dikkat çekerek Kerem'in performansını şu sözlerle değerlendirdi:

“10 Fenerbahçeliden 9'u ‘Biz ne oynadık?' der. Oğuz oyuna girdi 7 dakikada, 7.000 dakika oynayan Kerem Aktürkoğlu katkısı sağladı. Bir gol, bir asistle... Bana göre Kerem Aktürkoğlu Fenerbahçe'nin yine en kötüsüydü. Nasıl 3-0'a kadar oyunda kaldı?”

“KEREM BUGÜN YİNE ÇOK KÖTÜYDÜ”

Rizespor maçının ardından Fenerbahçeli isme olay eleştiri! “Bugün yine çok kötüydü” 2

Kerem Aktürkoğlu'na yönelik eleştirilerini sürdüren Kahveci, yıldız futbolcunun pozisyonları değerlendirmekte zorlandığını ve oyun sırasında çok fazla hata yaptığını savundu. Milli futbolcunun performansının hem kendi moralini hem de takım arkadaşlarının ona duyduğu güveni etkileyebileceğini belirtti.

Kahveci, Kerem'in oyununa ilişkin değerlendirmesinde, “Gerçekten bugün yine çok kötüydü... Sonuçta milli takım oyuncusu abi. Girdiği pozisyonları gol atsın isterim. Bunlar sonra moral olarak milli takımımıza yansıyor. Kerem çok kötü. 88 dakika oynuyor, sonuna kadar kalabiliyor. Benim aklım almıyor” ifadelerini kullandı.

Yorumcu ayrıca Oğuz Aydın ve Dorgeles Nene gibi isimlerin daha fazla süre alması gerektiğini dile getirdi.

AHMET ÇAKAR: FENERBAHÇE SAHADA YOKTU

Rizespor maçının ardından Fenerbahçeli isme olay eleştiri! “Bugün yine çok kötüydü” 3

Ahmet Çakar da Fenerbahçe'nin Rizespor karşısındaki performansını eleştiren isimler arasında yer aldı. Sarı-lacivertlilerin 3-0 kazanmasına rağmen uzun süre etkisiz kaldığını savunan Çakar, skorla oyunun birbirinden ayrı değerlendirilmesi gerektiğini belirtti.

Çakar, “Fenerbahçe asla iyi oynamadı ve 75-80 dakika Fenerbahçe diye bir takım, 1-0 önde olmasına rağmen sahada yoktu. İleride top tutamadı, inanılmaz top kayıpları yaptılar, Kerem neredeyse tüm maç Rizesporlu bir oyuncu gibi oynayıp abuk subuk işler yaptı.” değerlendirmesinde bulundu.

Bununla birlikte deneyimli yorumcu, kötü oynanan maçlarda dahi kazanmanın şampiyonluk yarışında önemli bir avantaj sağlayabileceğine dikkat çekti. Çakar, Fenerbahçe'nin etkisiz olduğu bir karşılaşmada üç puanı almasını olumlu taraf olarak değerlendirdi.

İLKER YAĞCIOĞLU: KEREM'İN NEDEN OYNADIĞINI ANLAMIYORUM

Rizespor maçının ardından Fenerbahçeli isme olay eleştiri! “Bugün yine çok kötüydü” 4

TRT Spor'da karşılaşmayı değerlendiren İlker Yağcıoğlu, milli ara sonrasında Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un üçer gollü galibiyetler aldığına dikkat çekti. Sarı-lacivertli takımın önündeki yoğun fikstür nedeniyle bu dönemde sonuca odaklanmanın önemini vurgulayan Yağcıoğlu, Rizespor deplasmanından üç puanla dönülmesini başarılı buldu.

Ancak takımın oyununda eksikler olduğunu da belirten Yağcıoğlu, Kerem Aktürkoğlu'nun fazla top kaybettiğini ve telaşlı oynadığını savundu.

Yağcıoğlu, “Çabasına bir şey demiyorum ama gereksiz yerlerde zorluyor. Bir telaş içinde oynuyor ve çok fazla top kaybediyor. Kaybettiğin her top sana atak olarak geri dönüyor... Oğuz-Kerem tercihini anlamıyorum. Kerem'in neden oynadığını hakikaten anlamıyorum. Oğuz, Kerem'in çok önünde” ifadelerini kullandı.

ÖMER ÜRÜNDÜL'DEN GREENWOOD VE İSMAİL KARTAL ELEŞTİRİSİ

Rizespor maçının ardından Fenerbahçeli isme olay eleştiri! “Bugün yine çok kötüydü” 5

Ömer Üründül de Fenerbahçe'nin Rizespor karşısında aldığı 3-0'lık galibiyetin yanıltıcı olmaması gerektiğini savundu. Sabah gazetesindeki değerlendirmesinde, sarı-lacivertlilerin ilk yarıda bulduğu golün ardından 83. dakikaya kadar ortaya koyduğu futbolu eleştirdi.

Üründül, “Fenerbahçe dün Rize deplasmanında üç farklı bir galibiyet elde etti ama bu hiç kimseyi aldatmasın. İlk yarıda tesadüfi bir golle skor avantajı yakalandı. Ondan sonra 83. dakikaya kadar sergilenen futbol kesinlikle büyük hedef belirleyen bir takım için geçerli değil” dedi.

İsmail Kartal'ın oyuncu tercihlerini de sorgulayan Üründül, Mason Greenwood'un performansını yetersiz buldu ve Oğuz Aydın'ın daha erken oyuna alınması gerektiğini savundu.

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Anahtar Kelimeler:
Ahmet Çakar Çaykur Rizespor Kerem Aktürkoğlu Nihat Kahveci fenerbahçe Ömer Üründül
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Okuyucu Yorumları 1 yorum
kerem anca 1nci lig oyuncusu bu salak bide milli takımda hadi fener de neysede barış Alper gibi
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