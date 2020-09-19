Alper Potuk Ankaragücü'ne imzayı attı

Fenerbahçe'den ayrılan Alper Potuk'un yeni adresi Ankaragücü oldu, oyuncunun transferi resmen açıklandı. 29 yaşındaki futbolcu, Ankaragücü ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.
"Transfer çalışmalarını sürdüren kulübümüz, Alper Potuk ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.
Beştepe Tesislerimizde düzenlenen imza törenine Başkanımız Fatih Mert ve yönetim kurulu üyelerimiz katıldı.
Yapılan transferlerle takımımızın daha da güçlendiğini ifade eden Başkanımız Fatih Mert, Alper Potuk transferinin camiamıza hayırlı ve uğurlu olmasını diledi.
Asırlık çınar Ankaragücü'nde olmaktan çok mutlu olduğunu belirten Alper Potuk "Takım arkadaşlarımızla birlikte Ankaragücü'nü hep beraber daha iyi yerlere taşıyacağız." dedi."
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