Beşiktaş'a Orkun Kökçü'den haber var!

Trendyol Süper Lig ve Avrupa kulvarında yoğun bir fikstürden geçen Beşiktaş'ta kaptan Orkun Kökçü'nün sakatlık süreci yakından takip ediliyor. Siyah-beyazlıların sağlık ekibi, yaşadığı problem nedeniyle bir süredir sahalardan uzak kalan 25 yaşındaki milli yıldızı 1 Kasım Pazar günü oynanacak Kasımpaşa mücadelesine yetiştirmek amacıyla çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

ÜÇ KRİTİK MAÇTA FORMA GİYEMEDİ

Sakatlığı nedeniyle Beşiktaş'ın son dönemde çıktığı Trabzonspor, Crystal Palace ve Başakşehir karşılaşmalarını kaçıran Orkun Kökçü'nün sağlık durumunun her geçen gün daha iyiye gittiği öğrenildi. Siyah-beyazlı kurmaylar ve sağlık heyeti, başarılı futbolcunun riske edilmeyeceğinin altını çizerken, sakatlığı tamamen geçmeden sahaya sürülmeyeceğini vurguladı.

VINCENZO ITALIANO: "HER GEÇEN GÜN DAHA İYİYE GİDİYOR"

Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano da milli oyuncunun son durumuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Orkun Kökçü'nün takıma dönüş tarihi hakkında kesin konuşmaktan kaçınan İtalyan çalıştırıcı, "Takımla ne zaman beraber çalışacak, onun size tarihini veremem. Ama her geçen gün daha da iyi oluyor, daha da gelişiyor. Umarım en kısa sürede sahalara döner" ifadelerini kullandı. Milli futbolcunun Kasımpaşa karşısında süre alıp alamayacağı, hafta boyunca yapılacak son testlerin ardından kesinlik kazanacak.