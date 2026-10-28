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Beşiktaş'a Orkun Kökçü'den haber var!

Sakatlığı sebebiyle Beşiktaş'ın son üç resmi müsabakasında forma giyemeyen milli futbolcu Orkun Kökçü için siyah-beyazlı sağlık heyeti seferberlik ilan etti. 25 yaşındaki orta sahanın 1 Kasım Pazar günü oynanacak Kasımpaşa karşılaşmasına yetişip yetişmeyeceği belirsizliğini koruyor.

Orkun Kökçü

Orkun Kökçü

TR Türkiye
Yaş: 26 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Beşiktaş
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Beşiktaş'a Orkun Kökçü'den haber var!
Emre Şen

Trendyol Süper Lig ve Avrupa kulvarında yoğun bir fikstürden geçen Beşiktaş'ta kaptan Orkun Kökçü'nün sakatlık süreci yakından takip ediliyor. Siyah-beyazlıların sağlık ekibi, yaşadığı problem nedeniyle bir süredir sahalardan uzak kalan 25 yaşındaki milli yıldızı 1 Kasım Pazar günü oynanacak Kasımpaşa mücadelesine yetiştirmek amacıyla çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

ÜÇ KRİTİK MAÇTA FORMA GİYEMEDİ

Beşiktaş a Orkun Kökçü den haber var! 1

Sakatlığı nedeniyle Beşiktaş'ın son dönemde çıktığı Trabzonspor, Crystal Palace ve Başakşehir karşılaşmalarını kaçıran Orkun Kökçü'nün sağlık durumunun her geçen gün daha iyiye gittiği öğrenildi. Siyah-beyazlı kurmaylar ve sağlık heyeti, başarılı futbolcunun riske edilmeyeceğinin altını çizerken, sakatlığı tamamen geçmeden sahaya sürülmeyeceğini vurguladı.

VINCENZO ITALIANO: "HER GEÇEN GÜN DAHA İYİYE GİDİYOR"

Beşiktaş a Orkun Kökçü den haber var! 2

Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano da milli oyuncunun son durumuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Orkun Kökçü'nün takıma dönüş tarihi hakkında kesin konuşmaktan kaçınan İtalyan çalıştırıcı, "Takımla ne zaman beraber çalışacak, onun size tarihini veremem. Ama her geçen gün daha da iyi oluyor, daha da gelişiyor. Umarım en kısa sürede sahalara döner" ifadelerini kullandı. Milli futbolcunun Kasımpaşa karşısında süre alıp alamayacağı, hafta boyunca yapılacak son testlerin ardından kesinlik kazanacak.

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Orkun Kökçü beşiktaş
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Sorun değil Bjk daki tüm oyuncuların hepsi bir birinden kaliteli önemli olan uyumlu ve kaliteli futbolcular transfer edilmesidir.
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