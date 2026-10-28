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İsmail Kartal'ın ayrılığının ardındaki sebep ortaya çıktı!

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray'a 2-1 yenilerek zirve yarışında ağır bir yara alan Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal ile yollar ayrıldı. Dördüncü döneminde derbi kabusu yaşayan deneyimli çalıştırıcı, bu sezon çıktığı iki dev müsabakadan da mağlubiyetle ayrılarak koltuğunu kaybetti.

İsmail Kartal'ın ayrılığının ardındaki sebep ortaya çıktı!
Emre Şen

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında RAMS Park'ta ezeli rakibi Galatasaray'a 2-1 mağlup olan Fenerbahçe'de deprem etkisi yaratan ayrılık kararı alındı. Maçın ardından Kadıköy'e dönen sarı-lacivertli yönetimin gerçekleştirdiği zirve sonrasında İsmail Kartal ile karşılıklı anlaşılarak yolların ayrıldığı duyuruldu. Kulüpteki dördüncü dönemini noktalayan tecrübeli teknik adam, özellikle derbi performanslarıyla beklentilerin çok uzağında kaldı.

BU SEZON DERBİLERDE 2'DE 0 ÇEKTİ

İsmail Kartal ın ayrılığının ardındaki sebep ortaya çıktı! 1

İsmail Kartal yönetimindeki Fenerbahçe, 2026-2027 sezonundaki ilk derbi sınavını ligin 4. haftasında Kadıköy'de Beşiktaş'a karşı vermiş ve sahadan 2-1'lik mağlubiyetle ayrılmıştı. Deneyimli çalıştırıcı, ligin 9. haftasındaki Galatasaray deplasmanında da aynı skorla 2-1 kaybederek bu sezon çıktığı iki dev derbiden de puan çıkaramadı.

15 MAÇTA SADECE 2 KEZ MAĞLUP OLMUŞTU

İsmail Kartal ın ayrılığının ardındaki sebep ortaya çıktı! 2

Sarı-lacivertli kulüpteki önceki üç döneminde derbi performansıyla dikkat çeken İsmail Kartal, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor'a karşı ligde çıktığı 15 müsabakada 8 galibiyet, 5 beraberlik alırken sadece 2 kez yenilmişti. Bu sezon yaşadığı Beşiktaş ve Galatasaray mağlubiyetleriyle birlikte tecrübeli teknik adamın Fenerbahçe'nin başında üç büyük rakibine karşı toplam lig maçı bilançosu 17 karşılaşmada 4 mağlubiyete ulaştı.

UNUTULMAZ YENİLMEZLİK SERİLERİ SON BULDU

İsmail Kartal ın ayrılığının ardındaki sebep ortaya çıktı! 3

İsmail Kartal'ın özellikle 2023-2024 sezonunda Beşiktaş'ı deplasmanda 3-1, evinde 2-1 ve Galatasaray'ı deplasmanda 10 kişiyle 1-0 mağlup ettiği başarılı grafik bu sezon tersine döndü. Beşiktaş'a alınan 2-1'lik yenilgiyle siyah-beyazlı rakibine karşı 5 maçlık yenilmezlik serisi biten Kartal'ın, Galatasaray mağlubiyetiyle de sarı-kırmızılılara karşı sürdürdüğü 4 maçlık yenilmezlik serisi resmi olarak sonlanmış oldu.

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Anahtar Kelimeler:
İsmail Kartal fenerbahçe
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 2 yorum
la hani Aziz başkan burdayken İsmail kKartal da burdaydı ne oldu şimdi,o zaman Aziz başkan da istifa
okan hoca gene gönderdi.
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