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Alper Potuk yeni adresi görenleri şaşkına çevirdi! Türkiye'den ayrıldı...

27.07.2023 14:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz sezon Çaykur Rizespor'da Süper Lig'e yükselme sevinci yaşayan, eski Fenerbahçeli Alper Potuk'un sözleşmesi yenilenmedi ve takımdan ayrıldı. Tecrübeli futbolcunun yeni adresi görenleri şaşkına çevirdi.

Fenerbahçe'nin eski yıldızı Alper Potuk tercihini yurt dışından yana kullanarak büyük bir sürprize imza attı.

YENİ ADRESİ MAKEDONYA OLDU

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Türkiye'den kendisine talip olan takım olmamasından dolayı kararını Makedonya'dan yana kullanan Alper Potup, Makedonya Süper Lig kulübü Gostivar ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Alper'in Gostivar'ı tercih etmesinde kulüp projesi, Makedon temsilcisinin Avrupa Kupaları'nda olma istediği Alper Potuk'un tercihinde etkili oldu.

ALPER POTUK'UN KARİYERİ

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Eskişehirspor altyapısında futbola başlayan Alper Potuk; 2013-14 sezonunda 7.25 milyon Euro'ya Fenerbahçe'ye transfer oldu. Sarı-Lacivertli kulüpte Süper Lig ve Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşayan Alper; 2020-2021 sezonunda Ankaragücü'nde, 2021-22 ve 2022-23 sezonunda Çaykur Rizespor'da oynadı.

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