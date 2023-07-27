Alper Potuk yeni adresi görenleri şaşkına çevirdi! Türkiye'den ayrıldı...

Fenerbahçe'nin eski yıldızı Alper Potuk tercihini yurt dışından yana kullanarak büyük bir sürprize imza attı.

YENİ ADRESİ MAKEDONYA OLDU

Türkiye'den kendisine talip olan takım olmamasından dolayı kararını Makedonya'dan yana kullanan Alper Potup, Makedonya Süper Lig kulübü Gostivar ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Alper'in Gostivar'ı tercih etmesinde kulüp projesi, Makedon temsilcisinin Avrupa Kupaları'nda olma istediği Alper Potuk'un tercihinde etkili oldu.

ALPER POTUK'UN KARİYERİ

Eskişehirspor altyapısında futbola başlayan Alper Potuk; 2013-14 sezonunda 7.25 milyon Euro'ya Fenerbahçe'ye transfer oldu. Sarı-Lacivertli kulüpte Süper Lig ve Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşayan Alper; 2020-2021 sezonunda Ankaragücü'nde, 2021-22 ve 2022-23 sezonunda Çaykur Rizespor'da oynadı.

