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Alper Rende kimdir, nereli ve kaç yaşında? Survivor Alper Rende nasıl Influencer oldu? YouTube'un ardından adayı sallamaya geliyor!

13.01.2023 13:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Alper Rende, Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu TV8'de yayınlanacak olan Survivor 2023'te fenomenler (Influencer'lar) kadrosunda yer alması nedeniyle vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. YouTube'a çektiği videolarla adından söz ettiren ünlü fenomen Dominik Cumhuriyeti'nde hem açlıkla mücadele edecek hem de rakiplerinin üstesinden gelmeye çalışacak. Peki, Alper Rende kimdir, nereli ve kaç yaşında? Survivor Alper Rende nasıl Influencer oldu? İşte detaylar...

Alper Rende kimdir, nereli ve kaç yaşında? Survivor Alper Rende nasıl Influencer oldu? YouTube'un ardından adayı sallamaya geliyor!

Alper Rende, TV 8'de yayınlanacak olan Survivor 2023 yarışmasında parkurda yer alacak. Acun Ilıcalı'nın Survivor kadrosuna dahil ettiği ünlü fenomen, vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Peki, Alper Rende kimdir, nereli ve kaç yaşında? İşte Survivor fenomenler kadrosundaki Alper Rende'nin hayatı ve biyografisi...

Fenomen Alper Rende Survivor 2023 kadrosunda! Alper Rende kimdir, kaç yaşında ve nereli?

ALPER RENDE KİMDİR?

Alper Rende 16 Ekim 1995 tarihinde İzmit'te dünyaya geldi. 27 yaşındaki Alper Rende Beykent Üniversitesinde Yazılım Bölümünü tamamladı. 2013 yılında Vine adlı uygulama üzerinden paylaştığı videolarla takipçi kitlesi arttı.

2016'da Türk Lokumu, 2017'de Oha Diyorum ve Çılgın Kolej filmlerinde rol aldı. 2019'da ise Enes Batur Gerçek Kahraman ve Sar Başa filmlerinde oynadı.

Fenomen Alper Rende Survivor 2023 kadrosunda! Alper Rende kimdir, kaç yaşında ve nereli?

2016-2018 yılları arası Mediakraft bünyesinde içerik hazırladıktan sonra 2018'de kendi kanalını açtı.

2020'de İzole adında şarkı çıkardı.

YouTube'da çektiği Kaçış isimli video serisinin özel bölümlerini Acun Ilıcalı'nın kurduğu dijital platform olan Exxen platformundan yayımlarken diğer bölümleri ise kendi kanalından yayımlamaktadır.

Fenomen Alper Rende Survivor 2023 kadrosunda! Alper Rende kimdir, kaç yaşında ve nereli?

SURVIVOR ALPER RENDE NASIL INFLUENCER OLDU?

Alper Rende YouTube'a çektiği videolarla ünlü oldu. Ünlü fenomen INFLOW Ödülleri'nde En İyi Youtube Influencer’ı ödülünün kazananı oldu.


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