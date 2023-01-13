Alper Rende kimdir, nereli ve kaç yaşında? Survivor Alper Rende nasıl Influencer oldu? YouTube'un ardından adayı sallamaya geliyor!

Alper Rende, TV 8'de yayınlanacak olan Survivor 2023 yarışmasında parkurda yer alacak. Acun Ilıcalı'nın Survivor kadrosuna dahil ettiği ünlü fenomen, vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Peki, Alper Rende kimdir, nereli ve kaç yaşında? İşte Survivor fenomenler kadrosundaki Alper Rende'nin hayatı ve biyografisi...

ALPER RENDE KİMDİR?

Alper Rende 16 Ekim 1995 tarihinde İzmit'te dünyaya geldi. 27 yaşındaki Alper Rende Beykent Üniversitesinde Yazılım Bölümünü tamamladı. 2013 yılında Vine adlı uygulama üzerinden paylaştığı videolarla takipçi kitlesi arttı.

2016'da Türk Lokumu, 2017'de Oha Diyorum ve Çılgın Kolej filmlerinde rol aldı. 2019'da ise Enes Batur Gerçek Kahraman ve Sar Başa filmlerinde oynadı.

2016-2018 yılları arası Mediakraft bünyesinde içerik hazırladıktan sonra 2018'de kendi kanalını açtı.

2020'de İzole adında şarkı çıkardı.

YouTube'da çektiği Kaçış isimli video serisinin özel bölümlerini Acun Ilıcalı'nın kurduğu dijital platform olan Exxen platformundan yayımlarken diğer bölümleri ise kendi kanalından yayımlamaktadır.

SURVIVOR ALPER RENDE NASIL INFLUENCER OLDU?

Alper Rende YouTube'a çektiği videolarla ünlü oldu. Ünlü fenomen INFLOW Ödülleri'nde En İyi Youtube Influencer’ı ödülünün kazananı oldu.



