Alper Yılmaz, Anadolu Efes'te genel direktörlük görevine getirildi

Anadolu Efes Basketbol Takımı'nda genel direktörlük görevine Alper Yılmaz'ın getirildiği açıklandı.

Cevdet Berker İşleyen

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüze hem oyuncu hem de yönetici olarak çok uzun süre hizmet etmiş, A takım düzeyinde 22 kupa kazanmış, Avrupa Ligi (EuroLeague) tarafından iki yıl üst üste "Gianluigi Porelli EuroLeague Yılın Yöneticisi" seçilmiş olan Alper Yılmaz, genel direktörümüz olarak kulübümüze geri dönüyor. Anadolu Efes Spor Kulübü ailesi olarak, Sayın Yılmaz'a genel direktörlük pozisyonundaki yeni döneminde başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.

Türkiye Basketbol Federasyonu, dün yaptığı açıklamada sportif direktörlük görevinde bulunan Alper Yılmaz ile yolların ayrıldığını duyurmuştu.

