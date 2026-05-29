Galatasaray'da Okan Buruk'un yeni sözleşmesi ve maaşı belli oldu

Trendyol Süper Lig’de üst üste dördüncü kez mutlu sona ulaşan ve toplamda 26. şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray’da yeni sezon planlaması hız kazandı. Sarı-kırmızılı yönetim, teknik direktör Okan Buruk’un geleceğiyle ilgili önemli adımlar atmaya hazırlanıyor.

YENİ SÖZLEŞME İÇİN GERİ SAYIM

Galatasaray’da üst üste gelen şampiyonluklarda önemli pay sahibi olan Okan Buruk’un mevcut sözleşmesi 30 Haziran’da sona erecek. Yönetimin deneyimli teknik adamla yola devam etme konusunda kararını verdiği öğrenildi.

DURSUN ÖZBEK’TEN DEVAM KARARI

Seçime tek aday olarak giren başkan Dursun Özbek’in görevine devam edecek olmasıyla birlikte teknik heyet planlaması da netleşti. Özbek’in sözlü anlaşma sağladığı Okan Buruk ile kısa süre içinde resmi sözleşmenin imzalanması bekleniyor.

İKİ YILLIK YENİ MUKAVELE

Habere göre Galatasaray yönetimi, başarılı çalıştırıcıyla iki yıllık yeni kontrat yapacak. Böylece Okan Buruk’un, Dursun Özbek yönetimi süresince takımın başında kalması hedefleniyor.

MAAŞINA ZAM VE AVRUPA BONUSU

Yeni sözleşmede Okan Buruk’un maaşında da ciddi bir artış yapılacağı belirtildi. Tecrübeli teknik adamın yıllık 3 milyon 500 bin euro kazanacağı, ayrıca sözleşmesine Avrupa başarısına yönelik özel bonus maddelerinin ekleneceği aktarıldı.