Eski hocası kafayı taktı! Arda Güler için talimatı verdi, operasyon başladı

Xabi Alonso'nun Chelsea'nin başına geçmesiyle birlikte transfer planları şekillenmeye başladı. İspanyol teknik adamın, Real Madrid'de forma giyen Arda Güler'i 'rüya transfer' olarak listeye aldığı ve yönetime önerdiği iddia edildi. Real Madrid ise genç yıldızı dokunulmaz görüyor.

Cevdet Berker İşleyen
Arda Güler

TR Türkiye
Yaş: 21 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Real Madrid
Xabi Alonso’nun Chelsea’de teknik direktörlük görevine başlaması, transfer planlarını da doğrudan etkilemeye başladı. İspanyol çalıştırıcının gelişiyle birlikte kulübün kadro yapılanmasında önemli değişikliklerin gündeme geldiği ifade ediliyor.

“RÜYA TRANSFER”

İspanyol basınında yer alan El Nacional haberine göre Alonso, Arda Güler’ü Chelsea’nin hücum hattını güçlendirecek kilit isimlerden biri olarak değerlendiriyor. Genç oyuncunun oyun zekası ve teknik kapasitesinden uzun süredir etkilendiği bilinen Alonso’nun, Arda’yı “rüya transfer” olarak tanımladığı aktarıldı.

Ayrıca Alonso’nun geçmişte Arda Güler için, oyun tarzını değerlendirirken "Mesut Özil ile Guti Hernández karışımı bir oyuncu" ifadesini kullandığı ve milli futbolcunun saha içi vizyonunu özel olarak övdüğü belirtildi.

ALONSO ISRARLA İSTİYOR

Alonso’nun, Chelsea yönetimiyle yapacağı görüşmelerde Arda Güler ismini öncelikli hedefler arasına eklemeye hazırlandığı ifade ediliyor. İspanyol teknik adamın, genç yıldızın yaratıcı rolüyle takımın hücum gücünü artırabileceğine inandığı vurgulanıyor.

REAL MADRİD SATMAK İSTEMİYOR

Öte yandan Real Madrid tarafının Arda Güler’i uzun vadeli planların merkezine yerleştirdiği ve oyuncuyu “dokunulmaz” statüsünde gördüğü ifade ediliyor. Kulübün, genç futbolcunun gelişiminden memnun olduğu ve olası transfer ya da takas görüşmelerine sıcak bakmadığı aktarılıyor.

SEZON PERFORMANSI DİKKAT ÇEKTİ

Geride kalan sezonda Arda Güler, Real Madrid formasıyla tüm kulvarlarda 51 resmi karşılaşmaya çıktı. 21 yaşındaki futbolcu, bu maçlarda 20 gole doğrudan katkı sağlayarak kariyer gelişiminde önemli bir çıkış yakaladı.

