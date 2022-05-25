Alperen Duymaz'ın eşi Kübra Kelkit, basında yer alan haberlerin ardından günün en çok araştırılan isimleri arasında yer alıyor. Ünlü oyuncu söz konusu iddialar üzerine eşinin fotoğrafını sosyal medya hesabında paylaştı. Peki Alperen Duymaz'ın eşi Kübra Kelkit kimdir? Kübra Kelkit ne iş yapıyor? Ünlü oyuncu Alperen Duymaz'ın eşi ile ilgili bilgiler haberimizde...

ALPEREN DUYMAZ'IN EŞİ KÜBRA KELKİT KİMDİR?

Ünlü oyuncu Alperen Duymaz ile evli olan Kübra Kelkit'in öğretmen olduğu biliniyor. Bir dönem Çankırı'da öğretmenlik yapan Kübra Kelkit, Alperen Duymaz ile evlendikten sonra İstanbul'a tayin olmuştur.

KÜBRA KELKİT NE İŞ YAPIYOR?

Şimdilerde İstanbul'da bir okulda öğretmenlik yapmaktadır. Gözlerden uzak bir yaşam sürmeyi tercih eden Kübra Kelkit hakkında başka bir bilgi bulunmuyor.

ALPEREN DUYMAZ KİMDİR?

Alperen Duymaz 3 Kasım 1992 ylunda Kıbrısköy, Ankara'nın Mamak ilçesinde dünyaya geldi.

Alperen Duymaz'ın lise döneminde müzik ve modellikle ilgilendiği biliniyor. Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümünde eğitim gören Duymaz, oyunculuk kariyerine Tatlı Küçük Yalancılar dizisi ile başladı.

Alperen Duymaz daha sonraki yıllarda; Acı Aşk, Bodrum Masalı, Çukur, Çarpışma, Zemheri, Son Yaz dizisinde canlandırdığı karakterlerle büyük beğeni topladı.

Ünlü oyuncu 2018 yapımı Direniş Karatay filminde Kutay karakterini dijitalde yayınlanan Erkek Severse dizisinde ise Kenan Acarsoy karakterini canlandırmıştır.

