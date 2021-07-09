SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Diğer Sporlar
  4. Alperen Karahan gülle atmada Türk spor tarihine geçti

Alperen Karahan gülle atmada Türk spor tarihine geçti

09.07.2021 07:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Estonya'nın başkenti Tallinn'de 13'üncüsü başlayan Avrupa U23 Atletizm Şampiyonası'nın ilk gününde milli sporcu Alperen Karahan, gülle atmada 19.75'lik derecesiyle gümüş madalya kazandı.

Alperen Karahan gülle atmada Türk spor tarihine geçti

2019 yılında U20 Atletizm Şampiyonası'nda Türkiye'ye ilk madalyayı kazandıran Alperen Karahan, U23 Atletizm Şampiyonası'nda da ilki başardı ve Türkiye'ye gülle atmada ilk defa madalya kazandıran isim oldu.

İstanbul ENKA Kulübü'nün sporcusu olan Alperen Karahan, "İki yıl arayla Türk spor tarihinde gülle atmada önce U20, bugün de U23 Atletizm Şampiyonası'nda madalya kazandığım için çok mutluyum. Bu başarımın tesadüf olmadığını kanıtladığım için çok mutluyum. Spor Bakanımız Sayın Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Federasyon Başkanlığımız ve kulübümün yetkilileri her zaman yanımızda oldular. Onlara çok teşekkür ediyorum. Ülkeme iki ayrı yaş grubunda ilk defa madalya kazandırmanın mutluluğu inanın çok farklı. İnşallah büyükler Avrupa ve Dünya şampiyonalarında gülle branşında ilk madalyaları kazanmak bana nasip olur'' dedi.

KAYNAK: DHA
FOTOĞRAF: DHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İngiltere finaldeİngiltere finalde
Team Paribu Türk sporunun yarını için hazırTeam Paribu Türk sporunun yarını için hazır
Son yarı final bileti Berrettini'ninSon yarı final bileti Berrettini'nin
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Bilim Kurulu Üyesi Korukluoğlu: Ağustosta vakaların yüzde 80'i delta varyantı olacak

Bilim Kurulu Üyesi Korukluoğlu: Ağustosta vakaların yüzde 80'i delta varyantı olacak

Türkiye'yi dehşete düşüren anneanne konuştu: Torunlarımı kızım vurdu

Türkiye'yi dehşete düşüren anneanne konuştu: Torunlarımı kızım vurdu

Kulüpler Birliği'nden sert açıklama! "Maçlara çıkmayız!"

Kulüpler Birliği'nden sert açıklama! "Maçlara çıkmayız!"

Adana Demirspor'dan bir sürpriz daha

Adana Demirspor'dan bir sürpriz daha

G.Saray yıldız isimle masada

G.Saray yıldız isimle masada

G.Saray'ın yıldızı Falcao'ya talip çıktı

G.Saray'ın yıldızı Falcao'ya talip çıktı

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

F.Bahçe'den Dzeko'ya inanılmaz teklif

F.Bahçe'den Dzeko'ya inanılmaz teklif

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Beşiktaş ve Galatasaray'dan transfer açıklaması

Beşiktaş ve Galatasaray'dan transfer açıklaması

İşte Gökhan Gönül'ün yeni takımı!

İşte Gökhan Gönül'ün yeni takımı!

İşte Rachid Ghezzal transferinde son durum!

İşte Rachid Ghezzal transferinde son durum!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.