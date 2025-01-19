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  4. Alperen Şengün 23 sayı attı, Houston deplasmanda kazandı

Alperen Şengün 23 sayı attı, Houston deplasmanda kazandı

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
19.01.2025 14:40
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NBA’de milli basketbolcu Alperen Şengün’ün formasını giydiği Houston Rockets, deplasmanda karşılaştığı Portland Trail Blazers’ı 125-103 yendi. Alperen müsabakayı 23 sayı, 15 ribaund, 6 asist, 2 top çalma ve 1 blokla tamamladı.

Alperen Şengün 23 sayı attı, Houston deplasmanda kazandı

NBA’de normal sezon 6 karşılaşma ile devam etti. Milli basketbolcu Alperen Şengün’ün takımı Houston Rockets, Moda Center’da mücadele ettiği Portland Trail Blazers’ı 125-103’lük skorla mağlup etti ve 28. galibiyetini elde etti. Houston’da Alperen 30 dakika kaldığı parkede 23 sayı, 15 ribaund, 6 asist, 2 top çalma ve 1 blokla oynarken, Jalen Green 25 sayı ve Dillon Brooks da 22 sayı ile katkı verdi. Ligde üst üste 5, toplamda 28. yenilgisini alan Portland’da ise Scoot Henderson’un 21 sayı, Toumani Camara’nın da 17 sayısını galibiyete yetmedi.
NBA’de günün toplu sonuçları şöyle:

Detroit Pistons: 121 - Phoenix Suns: 125
Boston Celtics: 115 - Atlanta Hawks: 119
Indiana Pacers: 115 - Philadelphia 76ers: 102
Golden State Warriors: 122 - Washington Wizards: 114
Minnesota Timberwolves: 117 - Cleveland Cavaliers: 124
Portland Trail Blazers: 103 - Houston Rockets: 125

Anahtar Kelimeler:
NBA
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