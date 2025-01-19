Alperen Şengün 23 sayı attı, Houston deplasmanda kazandı

NBA’de normal sezon 6 karşılaşma ile devam etti. Milli basketbolcu Alperen Şengün’ün takımı Houston Rockets, Moda Center’da mücadele ettiği Portland Trail Blazers’ı 125-103’lük skorla mağlup etti ve 28. galibiyetini elde etti. Houston’da Alperen 30 dakika kaldığı parkede 23 sayı, 15 ribaund, 6 asist, 2 top çalma ve 1 blokla oynarken, Jalen Green 25 sayı ve Dillon Brooks da 22 sayı ile katkı verdi. Ligde üst üste 5, toplamda 28. yenilgisini alan Portland’da ise Scoot Henderson’un 21 sayı, Toumani Camara’nın da 17 sayısını galibiyete yetmedi.

NBA’de günün toplu sonuçları şöyle:

Detroit Pistons: 121 - Phoenix Suns: 125

Boston Celtics: 115 - Atlanta Hawks: 119

Indiana Pacers: 115 - Philadelphia 76ers: 102

Golden State Warriors: 122 - Washington Wizards: 114

Minnesota Timberwolves: 117 - Cleveland Cavaliers: 124

Portland Trail Blazers: 103 - Houston Rockets: 125