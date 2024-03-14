Alperen Şengün'den Türk spor tarihine geçecek kontrat! Gelmiş geçmiş en çok kazanan isim o olacak...

NBA'de bu sezona fırtına gibi esen Alperen Şengün'e yeni sözleşme müjdesi geldi. Houston Rockets'ın değerli oyuncularından olan Alperen'e 'maksimum' sözleşme önerilecek.

5 YIL İÇİN 225 MİLYON DOLAR

Houston Rockets, Alperen Şengün'e 5 yıl için 225 milyon dolar ödemeye hazırlanıyor. Milli oyuncumuzun bu teklifi kabul etmeye sıcak baktığı belirtilirken, sözleşmenin imzalanması durumunda yılda 45 milyon dolar kazanarak Türk spor tarihinin en fazla kazanan oyuncusu rekoru kırılacak.

NORMAL SEZONU KAPATMIŞ OLABİLİR

Geçtiğimiz hafta oynanan Sacramento Kings maçında sakatlanarak yerden kalkamayan Alperen'in bu sezonu yüksek ihtimalle kapattığı ifade edilmişti.





