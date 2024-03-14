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Alperen Şengün'den Türk spor tarihine geçecek kontrat! Gelmiş geçmiş en çok kazanan isim o olacak...

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
14.03.2024 14:58
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NBA ekiplerinden Houston Rockets'ta forma giyen Alperen Şengün, alacağı yeni kontratla Türk spor tarihine geçecek. Genç oyuncuya 5 yıllık sözleşme önermeye hazırlanan Houston Rockets'ta tüm detaylar ortaya çıktı.

Alperen Şengün'den Türk spor tarihine geçecek kontrat! Gelmiş geçmiş en çok kazanan isim o olacak...

NBA'de bu sezona fırtına gibi esen Alperen Şengün'e yeni sözleşme müjdesi geldi. Houston Rockets'ın değerli oyuncularından olan Alperen'e 'maksimum' sözleşme önerilecek.

5 YIL İÇİN 225 MİLYON DOLAR

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Houston Rockets, Alperen Şengün'e 5 yıl için 225 milyon dolar ödemeye hazırlanıyor. Milli oyuncumuzun bu teklifi kabul etmeye sıcak baktığı belirtilirken, sözleşmenin imzalanması durumunda yılda 45 milyon dolar kazanarak Türk spor tarihinin en fazla kazanan oyuncusu rekoru kırılacak.

NORMAL SEZONU KAPATMIŞ OLABİLİR

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Geçtiğimiz hafta oynanan Sacramento Kings maçında sakatlanarak yerden kalkamayan Alperen'in bu sezonu yüksek ihtimalle kapattığı ifade edilmişti.

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