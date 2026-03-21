SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Nba

Alperen Şengün double double ile oynadı, Houston evinde kazandı

NBA’de Houston Rockets evinde mücadele ettiği Atlanta Hawks’ı 117-95’lik skorla mağlup ederken, milli basketbolcu Alperen Şengün 15 sayı, 9 ribaund, 10 asist, 2 top çalma ile oynadı.

Cevdet Berker İşleyen

NBA’de normal sezon heyecanı 6 karşılaşmayla devam etti. Houston Rockets konuk ettiği Atlanta Hawks’ı 117-95’lik skorla yendi ve 42. galibiyetini kazandı. Houston’da milli basketbolcu Alperen Şengün 15 sayı, 9 ribaund, 10 asist ve 2 top çalmayla oynarken, Kevin Durant ise 25 sayı, 6 asistle, 3 ribaund, 2 blok ve 2 top çalma ile müsabakayı tamamladı. Ligdeki 32. yenilgisini alan Atlanta’da ise Nickeil Alexander-Walker 21 sayı ve CJ McCollum ise 17 sayılık katkı verdi.

NBA’de günün toplu sonuçları şöyle:

Brooklyn Nets: 92 - New York Knicks: 93
Detroit Pistons: 115 - Golden State Warriors: 101
Houston Rockets: 117 - Atlanta Hawks: 95
Memphis Grizzlies: 112 - Boston Celtics: 117
Minnesota Timberwolves: 104 - Portland Trail Blazers: 108
Denver Nuggets: 121 - Toronto Raptors: 115

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
NBA
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.