Galatasaray'da Nelsson krizi! Süper Lig ekibini reddetti

Süper Lig'de üst üste 4. kez şampiyonluk ipini göğüsleyen Galatasaray'da, gelecek sezonun kadro mühendisliği için çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Yeni sezonda iddialı bir kadro kurmak isteyen sarı-kırmızılı yönetim, takımdan ayrılacak isimleri belirlemeye başlarken gündeme Victor Nelsson cephesinde yaşanan flaş gelişme damga vurdu.

OKAN BURUK'UN PLANLARI ARASINDA YOK

Geçtiğimiz sezon başında teknik direktör Okan Buruk ile yaşadığı sorunların ardından İtalya Serie A ekiplerinden Hellas Verona'ya kiralanan Victor Nelsson, Çizme'deki kiralık macerasının sona ermesiyle birlikte bonservisini elinde bulunduran Galatasaray'a geri dönüyor. Ancak Danimarkalı tecrübeli stoperin, Okan Buruk'un gelecek sezonki kadro planlamasında kesin olarak yer almadığı öğrenildi.

SAMSUNSPOR TEKLİFİNE KESİN VETO

Yabancı kontenjanında yer açmak ve oyuncu bütçesinde tasarrufa gitmek isteyen Galatasaray yönetiminin, Nelsson'u Süper Lig'in iddialı ekiplerinden Samsunspor'a önerdiği iddia edildi. Fakat Karadeniz ekibine transfer olma fikrine sıcak bakmayan 25 yaşındaki savunmacının, "Türkiye'de Galatasaray dışında başka bir takımda forma giymek istemiyorum" diyerek yönetimin bu teklifini kesin bir dille geri çevirdiği belirtildi.

Danimarkalı futbolcunun Süper Lig içi transfer ihtimalini tamamen kapatan bu tavrının ardından sarı-kırmızılı kurmaylar strateji değiştirdi. Oyuncuyu kadroda tutmayı düşünmeyen Galatasaray yönetiminin, Nelsson'u elden çıkarmak ve bonservis geliri elde edebilmek adına Avrupa pazarında yeni kulüp arayışlarına derhal başladığı ifade edildi.