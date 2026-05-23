Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan Niran Ünsal'la ilgili yeni gelişme

Ünlü isimlere yönelik başlatılan uyuşturucu operasyonu kapsamında birçok ünlü isim gözaltına alındı. İfade veren ve Adli Tıp Kurumu'nda uyuşturucu testi yapılan ünlüler arasında Niran Ünsal da yer alıyor.
Gazeteci Burak Doğan'ın aktardığı bilgilere göre Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan Niran Ünsal, Jandarma'daki ifadesiyle birlikte Adli Tıp Kurumu'nda verdiği testin ardından serbest bırakıldı.
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında gelen ihbar, incelenen dijital materyaller ve elde edilen bilgiler neticesinde kamuoyunda ünlü olarak tabir edilen kişilerin uyuşturucu ve uyarıcı madde kullandığına dair makul şüphelerin bulunduğu tespit edilerek operasyon düzenlenmişti.
