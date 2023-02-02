SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. NBA
  4. Alperen Şengün, NBA'i sallamaya devam ediyor! 17. double-double'ını yaptı...

Alperen Şengün, NBA'i sallamaya devam ediyor! 17. double-double'ını yaptı...

02.02.2023 10:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

NBA’de Houston Rockets, Oklahoma City Thunder’ı sahasında 112-106 mağlup etti. Karşılaşmada 10 sayı, 12 ribaund ve 4 asistle oynayan Alperen Şengün, bu sezon 17. kez double-double yapma başarısı gösterdi.

Alperen Şengün, NBA'i sallamaya devam ediyor! 17. double-double'ını yaptı...

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Houston Rockets, milli oyuncu Alperen Şengün'ün "double-double" yaptığı maçta Oklahoma City Thunder'ı 112-106 yendi.

NBA'e 8 maçla devam edildi. Rockets formasıyla ilk 5'te sahaya çıkan ve yaklaşık 33 dakika süre alan Alperen Şengün, Thunder karşısında 10 sayı, 12 ribauntluk performansıyla "double-double" yaptı. Milli basketbolcu, istatistiklerine 4 asist ve 3 blok da ekledi.

2023-02-02T041025Z_1928985111_MT1USATODAY19904496_RTRMADP_3_NBA-OKLAHOMA-CITY-THUNDER-AT-HOUSTON-ROCKETS

Alperen Şengün, bu sezon 17. kez double-double yapma başarısı gösterdi.

Batı Konferansı sonuncusu Rockets'ta (13 galibiyet, 38 mağlubiyet) Eric Gordon 25, Tari Eason 20 sayı kaydetti.

Thunder'da (24 galibiyet, 27 mağlubiyet) Shai Gilgeous-Alexander 24, Josh Giddey 20 sayıyla oynadı.

Lillard'dan 42 sayı

Portland Trail Blazers, deplasmanda Memphis Grizzlies'i 122-112'lik skorla geçerek 25. galibiyetini aldı.

Konuk ekipte Damian Lillard, 42 sayı, 8 ribaunt, 10 asist, Anfernee Simons da 26 sayı, 4 asistle galibiyete katkı sağladı.

Batı Konferansı ikincisi Grizzlies'te (32 galibiyet, 19 mağlubiyet) Ja Morant 32 sayı, 9 ribaunt, 12 asist ve Jaren Jackson Jr 18 sayı, 7 ribaunt, 6 blok üretti.

Sonuçlar

Memphis Grizzlies-Portland Trail Blazers: 112-122

Philadelphia 76ers-Orlando Magic: 105-94

Boston Celtics-Brooklyn Nets: 139-96

Houston Rockets-Oklahoma City Thunder: 112-106

Minnesota Timberwolves-Golden State Warriors: 119-114 (Uzatmada)

San Antonio Spurs-Sacramento Kings: 109-119

Utah Jazz-Toronto Raptors: 131-128

Phoenix Suns-Atlanta Hawks: 100-132

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Türk Gecesi'nde Cedi Osman şov!Türk Gecesi'nde Cedi Osman şov!
Beşiktaş ve Fenerbahçe'den sonra Galatasaray da devrede!Beşiktaş ve Fenerbahçe'den sonra Galatasaray da devrede!
Galatasaray bombayı patlatıyor! Bir dünya yıldızı daha...Galatasaray bombayı patlatıyor! Bir dünya yıldızı daha...
Anahtar Kelimeler:
NBA Houston Rockets Alperen Şengün ligi ust morant alexand iyet milli basketbolcu

En Çok Okunan Haberler

Yer: İstanbul! İnternetten tanışıp evine gitti, aileye yakalanınca yarı çıplak kaçtı

Yer: İstanbul! İnternetten tanışıp evine gitti, aileye yakalanınca yarı çıplak kaçtı

Gram altın fiyatlarında yeni rekor!

Gram altın fiyatlarında yeni rekor!

Rıdvan Dilmen'den olay yorumlar!

Rıdvan Dilmen'den olay yorumlar!

Maç sırasında telefonlara gelen o bildirim ortalığı karıştırdı!

Maç sırasında telefonlara gelen o bildirim ortalığı karıştırdı!

F.Bahçeli taraftarlardan o sözlere büyük tepki!

F.Bahçeli taraftarlardan o sözlere büyük tepki!

Maç sonunda Galatasaraylı yıldızın adını sayıkladı!

Maç sonunda Galatasaraylı yıldızın adını sayıkladı!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli!" Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı!

"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli!" Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı!

Ayaklarınızı hak ettiği konforla tanıştırın! En rahat spor ayakkabı modellerinde %40'a varan indirim

Ayaklarınızı hak ettiği konforla tanıştırın! En rahat spor ayakkabı modellerinde %40'a varan indirim

Umre pozunda o detayı görenler şaştı kaldı! "Yaş 40'ı geçti..."

Umre pozunda o detayı görenler şaştı kaldı! "Yaş 40'ı geçti..."

Müziği bıraktı, açık pozları sildi! Kapanacak mı?

Müziği bıraktı, açık pozları sildi! Kapanacak mı?

Hoş bir koku sizi olduğunuzdan daha çekici kılar! Beyler işte 2023'ün en iyi erkek parfümleri

Hoş bir koku sizi olduğunuzdan daha çekici kılar! Beyler işte 2023'ün en iyi erkek parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.