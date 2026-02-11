SPOR

Alperen Şengün’ün antrenörü İzmir’de genç basketbolcularla buluşacak

NBA’de ülkemizi başarıyla temsil ederek üst üste ikinci kez All-Star seçilen tarihteki ilk oyuncumuz olan Alperen Şengün’ün bireysel gelişim antrenörü Djordje Sijan, İzmir’de genç basketbolcularla bir araya gelecek.

Cevdet Berker İşleyen

Sijan, 14-18 Mart tarihlerinde Arashi Sports Academy’de düzenlenecek gelişim kampında antrenmanlar yaptıracak.

Daha önce Türkiye’de Karşıyaka ve Beşiktaş’da yardımcı antrenörlük görevlerinde bulunan Djordje Sijan; Cedi Osman, Adem Bona ve Doğuş Özdemiroğlu’nun yanı sıra Bogdan Bogdanovic ve Jan Vesely gibi EuroLeague ve NBA seviyesinde önemli isimlerin gelişimine katkı sağladı. Tecrübeli antrenör, İzmir’deki kampta genç yeteneklerle deneyimlerini paylaşacak.

TECRÜBELİ ANTRENÖRLER VAR

Arashi Sports Academy’de Türkiye’de birçok kulüpte görev alıp uzun yıllar Karşıyaka'da Ufuk Sarıca'nın ekibinde çalışan Arda Demirbağ, Okan Kılıç, Sinan Aksoylar ve Tolga Altun antrenör olarak görev yapıyor. Akademi, çalışmalarını Çiğli’de bulunan tesisinde sürdürüyor. FIBA standartlarına uygun basketbol sahası ve fitness salonunun yer aldığı tesisin yanına iki parke salon daha yapılacak. Basketbol spor okullarının yanı sıra 3-7 yaş temel hareket eğitimi, atletik performans ve voleybol branşlarında da faaliyetlerini sürdüren Arashi Sports Academy, İzmir’de sporu erken yaşta ve bilimsel temellerle yaygınlaştırmayı hedefliyor. Akademi, son olarak Bahçeşehir Koleji Kuzey Kampüsü ile gerçekleştirdiği iş birliğiyle sporcuların akademik ve sportif gelişimlerini birlikte ele almayı amaçlıyor.

NBA
