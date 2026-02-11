SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Milli Takım

Vincenzo Montella, İtalyan ekibi Inter’in konuğu oldu

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, İtalyan kulüplerine yaptığı ziyaretler kapsamında bugün de Inter’in konuğu oldu.

Vincenzo Montella, İtalyan ekibi Inter’in konuğu oldu
Cevdet Berker İşleyen

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, 2026 FIFA Dünya Kupası play-off turu yarı final maçında 26 Mart’ta Romanya ile karşılaşacakları müsabaka öncesi milli oyuncuları ve kulüpleri ziyaretlerini sürdürüyor.

Inter’in tesislerine giden İtalyan çalıştırıcı, burada Rumen teknik direktör Cristian Chivu ve A Milli Takım kaptanı Hakan Çalhanoğlu ile bir araya geldi. A Milli Takım Yardımcı Antrenörü Daniele Russo ve Atletik Performans Antrenörü Pierpaolo Polino da Montella’nın bu ziyaretinde kendisine eşlik etti. İdmanı da izleyen A Milli Takım heyeti, Chivu ve yardımcıları tarafından son derece sıcak bir şekilde karşılanırken kendileriyle antrenman öncesinde ve sonrasında birer görüşme gerçekleştirdi.

Montella, İtalya’daki temasları çerçevesinde daha önce Roma, Caglari ve Juventus’u ziyaret etmişti.

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
FIFA kokartlı hakem Ozan Ergün: "Hayatın içinde herkes için hatalar var"FIFA kokartlı hakem Ozan Ergün: "Hayatın içinde herkes için hatalar var"
Alperen Şengün’ün antrenörü İzmir’de genç basketbolcularla buluşacakAlperen Şengün’ün antrenörü İzmir’de genç basketbolcularla buluşacak

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
montella
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Akın Gürlek Adalet Bakanı, Mustafa Çiftçi İçişleri Bakanı oldu

Akın Gürlek Adalet Bakanı, Mustafa Çiftçi İçişleri Bakanı oldu

Küçük kıza cinsel taciz iddiası! CHP'li belediye başkanı tutuklandı

Küçük kıza cinsel taciz iddiası! CHP'li belediye başkanı tutuklandı

"Devre arasında gönderilir" derken piyasa değeri 30 milyon Euro'yu buldu!

"Devre arasında gönderilir" derken piyasa değeri 30 milyon Euro'yu buldu!

Popstar Özlem başını açıp sahnelere dönmüştü! "Rabbim özene bezene yarattı"

Popstar Özlem başını açıp sahnelere dönmüştü! "Rabbim özene bezene yarattı"

'Mevduatta bu getiri yok' Altın bozduracaklara rakam verdi

'Mevduatta bu getiri yok' Altın bozduracaklara rakam verdi

Emekli aylığında 5 aşamalı model! O sistem son buluyor

Emekli aylığında 5 aşamalı model! O sistem son buluyor

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.