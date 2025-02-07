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  4. Alperen Şengün'ün NBA All-Star'da yer alacağı takımın kadrosu belli oldu

Alperen Şengün'ün NBA All-Star'da yer alacağı takımın kadrosu belli oldu

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
07.02.2025 14:21
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Milli basketbolcu, Nikola Jokic, Giannis Antetokounmpo, Shai Gilgeous-Alexander, Victor Wembanyama, Pascal Siakam, Karl-Anthony Towns ve Donovan Mitchell ile aynı takımda bulunuyor.

Alperen Şengün'ün NBA All-Star'da yer alacağı takımın kadrosu belli oldu

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) 2025 All-Star organizasyonuna seçilen milli basketbolcu Alperen Şengün'ün All-Star maçında yer alacağı takımın kadrosu belli oldu.

NBA'den yapılan açıklamaya göre Houston Rockets'ta forma giyen 22 yaşındaki milli basketbolcu, All-Star maçında Nikola Jokic ve Giannis Antetokounmpo gibi yıldızlarla aynı takımda parkeye çıkacak.

Alperen Şengün'ün yer aldığı takımda Nikola Jokic, Giannis Antetokounmpo, Shai Gilgeous-Alexander, Victor Wembanyama, Pascal Siakam, Karl-Anthony Towns ve Donovan Mitchell bulunuyor.

2025 NBA All-Star organizasyonu, 16 Şubat'ta San Francisco'daki Chase Center'da yapılacak.

Anahtar Kelimeler:
NBA
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