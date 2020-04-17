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Alsancak Stadı'nda çalışmalar sürüyor

FUTBOL HABERLERİ  | 17.04.2020 13:57 | Son Güncelleme

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından İzmir'de yıkıldığı yerde yenilenen Alsancak Stadı'nda inşaat çalışmalarının sürdüğü açıklandı.

Alsancak Stadı'nda çalışmalar sürüyor

İzmir Spor Kulüpleri Birliği Vakfı'ndan (İZVAK) yapılan açıklamada stadyumun önümüzdeki sezona yetiştirilmesinin planlandığı belirtildi. İZVAK'ın bilgilendirme yazısında, "Alsancak stat inşaatında çalışmalar, Covid-19 nedeniyle kontrollü olarak, ancak duraksamadan devam ediyor. Kale arkası misafir takım tribünü tamamlanmak üzere. Localar, soyunma odaları, ortak kullanım alanları, mekanik ve elektrik altyapıları hazırlanıyor. Hedef, 2020-2021 sezonu" ifadelerine yer verildi.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
alsancak stadı gençlik ve spor bakanlığı İZVAK

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