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Altaş Denizlispor- Çaykur Rizespor maçının ardından

23.08.2022 00:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Altaş Denizlispor Teknik Direktörü Mesut Bakkal: - "İlerleyen bir iki hafta içinde sakatların gelmesi, birkaç tane oyuncumuzun düzelmesi bize biraz daha güç katacaktır" - Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz: - "Daha da gelişeceğiz, daha da iyi olacağız ve bu ligin favorisi olacağız"

DENİZLİ (AA) - Spor Toto 1. Lig'in ikinci haftasında sahasında Çaykur Rizespor ile 0-0 berabere kalan Altaş Denizlispor'un teknik direktörü Mesut Bakkal, sahada iyi bir oyun sergilediklerini söyledi.

Bakkal, maçın ardından düzenlediği basın toplantısında oyunun geneline baktıkları zaman güzel bir maç olduğunu dile getirdi.

Güçlü bir takıma karşı mücadele ettiklerini belirten Bakkal şöyle konuştu:

"Sınırlı bir kadroyla, sakatlığın çokluğunda oynayanların ortaya büyük performans koyması beni en büyük sevindiren olay oldu. Disiplinden hiç kopmadan, 90 dakika boyunca maçı oynayan bir takım var. Tabii üretkenlikte sıkıntı yaşadığımızı söyleyebilirim. İlerleyen bir iki hafta içinde sakatların gelmesi, birkaç tane oyuncumuzun düzelmesi bize biraz daha güç katacaktır. Güzel maç izlettiğimizi düşünüyorum. Bizim için iyi bir puan. Bu şekilde bu lig devam edecek diye düşünüyorum."

Çaykur Rizespor'un teknik direktörü Bülent Korkmaz ise Video Yardımcı Hakem (VAR) sistemi ve hakemlerde bir problem olduğunu ifade etti.

Maç sırasında faullerin yapıldığına dikkati çeken Korkmaz, "Bu kadar az sarı kart gösterilmesine şaşırıyorum. Futbol oynamaya çalışıyoruz. Hakem de futbol oynatmalı. Ama maalesef olmuyor. Yani bizler de hata yapıyoruz. Oyuncular da yapıyor hakemler de yapıyor. Ama sizin niyetiniz futbol oynatmaksa, özellikle oyunu güzelleştirmekse ona göre maç yöneteceksiniz. Orta hakem hata yapabilir ama VAR'daki hakem hata yapamaz. Ben art niyetli diyorum. Yani art niyetliyse o zaman düşünmeleri lazım. Yani bu kadar emek harcıyorsunuz. Oyuncular harcıyor. Biz harcıyoruz. Rakip takım da aynı şekilde. Ama sonucu bu olmamalı, yazık. Ama biz yolumuza devam ediyoruz. Doğru yoldayız. Daha da gelişeceğiz, daha da iyi olacağız ve bu ligin favorisi olacağız"​​​​​​​ değerlendirmesinde bulundu.

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