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Altay, Adana Demirspor deplasmanında puan arayacak

09.04.2022 11:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Altay, Adana Demirspor deplasmanında puan arayacak

İZMİR (AA) - Spor Toto Süper Lig'de son 7 haftaya düşme hattında giren Altay, 32. hafta mücadelesinde yarın Adana Demirspor'a konuk olacak.

Hakem Arda Kardeşler'in yöneteceği Adana Demirspor-Altay karşılaşması yarın saat 16.00'da Yeni Adana Stadı'nda oynanacak.

Altay, ligde son 7 hafta öncesinde 29 puanla düşme hattında bulunuyor. Siyah-beyazlı ekipte hafta içinde kadro dışı bırakılan Marco Paixao ve Murat Akça, sarı kart cezalıları Thaciano ile Ahmed Rayan ve sakatlığı bulunan Deniz Kadah yarın forma giyemeyecek.

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Adana Demirspor Altay

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