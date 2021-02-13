Altay-Ankara Keçiörengücü maçının ardından

İZMİR (AA) - TFF 1. Lig'de konuk ettiği Ankara Keçiörengücü'ne 4-0 mağlup olan Altay'ın teknik direktörü Osman Özköylü, takımın ayağa kalkacaklarını ve hedefleri olan Süper Lig'e yükseleceklerine inandığını bildirdi.

Özköylü, maçtan sonra katıldığı basın toplantısında, mağlubiyetten dolayı tüm camia ve taraftardan özür diledi.

Skor olarak hiç beklemedikleri bir durumla karşı karşıya kaldıklarını kaydeden Özköylü, şöyle konuştu:

"Maçın kırılma anları var. İlk golü yiyene kadar Marco ve Erhan ile kaçırdığımız pozisyonlar var. Bunları değerlendirip öne geçsek çok daha farklı bir maç seyredebilirdik. Kalemize gelen ilk yarıdaki iki top gol oldu. Çok basit hatalardan ve bireysel hatalardan golleri yedik."

Özköylü, var olan oyuncu kalitelerini artırmaya çalıştıklarını ancak topu kaybettikten sonra verdikleri tepkilerin ve savunma geçişlerinin doğru olmadığını, 10 kişi kalmanın da kendilerini oyundan düşürdüğünü söyledi.

Topu ceza sahasına kadar getirmelerine rağmen son vuruşlarda sıkıntı yaşadıklarını bildiren Özköylü, şunları kaydetti: