Altay-Ankara Keçiörengücü maçının ardından

İZMİR (AA) - Spor Toto 1. Lig'in 3. haftasında deplasmanda Altay'ı 3-1 yenen Ankara Keçiörengücü'nün Teknik Direktörü Taner Taşkın, oyuncularının sahada olağanüstü bir mücadele verdiğini, iyi ve önemli bir galibiyet aldıklarını söyledi.

Taşkın, maçın ardından düzenlediği basın toplantısında oyuncularının oynadığı oyundan çok memnun kaldığını ve skordan ziyade 90 dakika boyunca oyunu domine eden takım olduklarını ifade etti.

Taşkın, 3 hafta boyunca üç duyguyu birden yaşadıklarını söyleyerek, "Birer mağlubiyet, beraberlik ve galibiyetimiz var. Bugün sahada olağanüstü bir mücadele vardı. Altay da kritik bir durumdaydı. Maçın zor olacağını biliyorduk. Topun bizde kalması son derece iyiydi. İyi ve önemli bir galibiyet aldığımızı düşünüyorum." dedi.

Altay Teknik Sorumlusu Sefer Yılmaz da şunları kaydetti:

"Skor için taraftarımızdan özür diliyoruz. Taraftarımıza galibiyet hediye etmek istiyorduk, onları da anlıyoruz ama bizim de zor bir dönemden geçtiğimiz belli. Hazır olmamız belki 1-2 hafta daha sürecek. Taraftarımız sabretsin. İnşallah yeni katılan arkadaşlarımız form durumunu yükselttiğinde istediğimiz yere geleceğiz. Tüm camiadan bu skor için özür diliyoruz."

