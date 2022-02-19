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Altay Başkanı Ekmekçioğlu'ndan VAR hakemlerine tepki

19.02.2022 23:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Altay Başkanı Özgür Ekmekçioğlu, takımının Çaykur Rizespor ve Beşiktaş ile oynadığı maçlarda Video Yardımcı Hakem Sistemi'nde (VAR) görev yapan hakemlere büyük tepki gösterdi.

Altay Başkanı Ekmekçioğlu'ndan VAR hakemlerine tepki

Altay'a karşı haksızlıklar yapıldığını kaydeden Başkan Özgür Ekmekçioğlu, Beşiktaş maçı sonrası adeta esti gürledi.

"BEŞİKTAŞLI FUTBOLCU YERDE TOPU ELLE KESTİ"

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Ekmekçioğlu, "Tüm iyi niyetimizle bakmaya çalışmamıza rağmen ortada bir kasıt olduğunu görüyoruz. Geçen haftaki Çaykur Rizespor maçında Fabricio'nun ceza sahasındaki karambolde Zeki Yıldırım'a yaptığı hareket net penaltı. Bu kez de Beşiktaş maçının uzatma dakikalarında Martin Rodriguez'in çalımında Beşiktaşlı futbolcu yerde topu elle kesti. Biz iki haftada iki pozisyonu da tribünden net gördük, geçen hafta yayıncı kuruluştaki programda Lale Orta, Deniz Çoban ve Bülent Yıldırım, Fabricio'nun hareketinin tartışmasız penaltı olduğunu ifade etti." dedi.

"VAR ZATEN HAKEME YARDIMCI OLMAK İÇİN VAR"

Ekmekçioğlu, "VAR zaten böyle pozisyonlarda hakeme yardımcı olmak için var. İki kritik maçta ve bu kadar önemli pozisyonlarda VAR'ın devreye girerek net penaltıyı hakeme her açıdan göstermesi ve kararda aktif rol oynaması gerekirdi. Diğer yandan hakem Volkan Bayarslan'ın böylesine önemli bir karar için izlemeye bile gitmemesini hiçbir mantık kabul edemez. Benzer durum Beşiktaş ile oynanan Ziraat Türkiye Kupası maçında Rosier'in Naderi'ye ceza sahasında yaptığı harekette de yaşandı. Bazı pozisyonlar tartışılabilir. Ancak tüm Türkiye aynı kararda birleşiyorsa artık bunun farklı bir yorumu olamaz. En çok üzüldüğümüz konu ise net olan her hatalı kararın aleyhimize verilmesi." ifadelerini kullandı.

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Beşiktaş Futbol Kulübü Altay

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