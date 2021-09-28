Altay Bayındır'a 17 milyon euroluk teklif!

Haber Global yazarı Sercan Hamzoğlu'nun haberine göre; İngiltere Premier Lig ekibi Newcastle United, Altay Bayındır için çok ısrarcı. Hamzaoğlu, Newcastle'ın 17 milyon euroluk bir teklif hazırladığını bildirdi.

"İSKELETİ BOZMAYIZ"

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, sezon başında yaptığı açıklamada bu sezon iskeleti bozmayacaklarını ifade etmişti. "Altay, Szalai, Pelkas omurgamız oldu. Futbolda her şey var. Hayır diyemeyeceğiniz teklifler de oluyor ama biz iskeletimizi bozmak istemiyoruz" demişti.

FENERBAHÇE TOK SATICI

Sarı-Lacivertliler, Altay Bayındır'ın performansından memnun. Kaleci halen 23 yaşında. Ancak devre arasında kadar göstereceği performans da etken olacak. Yedekte bekleyen kaleci Berke Özer de potansiyelli ve formaya göz kırpıyor.

TÜRKİYE REKORU

Eğer bu transfer gerçekleşirse Türkiye rekoru kırılacak. Daha önce Türkiye'de bir kaleciye ödenen en yüksek bonservis bedeli olarak tarihe geçecek.

