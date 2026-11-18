Trendyol Süper Lig'de ara transfer dönemi yaklaşırken Fenerbahçe'de kadro planlama çalışmaları hız kazandı. Sağ bek pozisyonunda Nelson Semedo'nun ayrılma ihtimaline karşı önlem almak isteyen sarı-lacivertliler, yerli oyuncu hamlesi için tanıdık bir ismi listesinin başına yazdı.

EMRE BELÖZOĞLU ÇOK BEĞENİYOR, HEDEF OCAK AYI

Sarı-lacivertli kulübün altyapısından yetişen ve 2022 yılında Adana Demirspor'a transfer olan Arda Okan Kurtulan, 2025'te imza attığı Göztepe'deki istikrarlı performansıyla adından söz ettirdi. Teknik ekibin ve Emre Belözoğlu'nun kadroda görmeyi çok istediği 23 yaşındaki futbolcuyu yuvaya döndürmek için ocak ayında resmi adımların atılması bekleniyor.

GÖZTEPE'NİN TALEBİ 10 MİLYON EURO

Göztepe formasıyla sergilediği çıkışın ardından piyasa değerini artıran genç sağ bek için İzmir temsilcisinin kapıyı 10 milyon eurodan açtığı belirtildi. Belirlenen bu bonservis bedelini şu an için yüksek bulan Fenerbahçe yönetimi, transferin mali şartlarını yumuşatmak ve formül aramak için görüşmelerini sürdürüyor.