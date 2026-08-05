Altay Bayındır beklenen imzayı attı! Yeni adresi şaşırttı

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United'da forma giyen milli kaleci Altay Bayındır, kariyerinde yeni bir sayfa açmaya hazırlanıyor. Dünyaca ünlü transfer gazetecisi Fabrizio Romano'nun haberine göre; İspanya La Liga temsilcisi Celta Vigo, tecrübeli eldiveni kadrosuna katmak üzere Manchester United ile el sıkıştı.

4 MİLYON EURO SATIN ALMA OPSİYONU

Anlaşmanın detaylarına göre milli file bekçisi, yeni sezonda kiralık olarak Celta Vigo forması giyecek. İspanyol kulübünün yapılan sözleşmeye 4 milyon Euro tutarında satın alma opsiyonu eklettiği belirtildi.

İSPANYA YOLCULUĞU BAŞLIYOR

Kulüpler arasındaki pürüzlerin giderilmesinin ardından 28 yaşındaki milli eldivenin, kısa süre içerisinde sağlık kontrollerinden geçmek ve resmi sözleşmeyi imzalamak üzere İspanya'ya gitmesi bekleniyor.